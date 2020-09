La notizia è appena arrivata e ha sconvolto tutto il mondo, è morta la leggendaria autrice e icona del femminismo: ecco i dettagli della triste notizia.

È morta la leggendaria autrice, icona del femminismo: la notizia appena arrivata. Si tratta della grande e magnifica Helen Reddy, diventata il simbolo delle donne grazie alla canzone “I’am a woman”. Aveva 78 anni e si era ritirata definitivamente dalle scene già dal 2002 poiché affetta dalla demenza senile, motivo per il quale si trovava in una casa di cura. La famiglia ha dato il triste annuncio qualche ora fa e il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla perdita di un’artista di tale calibro e dalla carriera costellata di successi. Helen Reddy, leggendaria autrice di un brano senza tempo e precedenti, aveva tentato anche di cimentarsi nella recitazione sebbene il suo talento maggiore fosse la musica.

Morta la leggendaria Helen Reddy, icona delle donne

Il brano di Helen Reddy “I’m a woman” l’aveva consacrata come icona femminista e resa leggendaria. Il brano fu scritto in collaborazione con Ray Burton per dare voce alla lotta contro le discriminazioni di genere per la quale Helen Reddy ha sempre combattuto strenuamente. Grazie ad “I’m a woman” l’artista riuscì a vincere anche il prestigioso premio Grammy negli anni settanta. La sua morte lascia senza parole e il mondo si ritrova a piangere un’artista di immenso talento che è riuscita a cambiare la concezione femminile attraverso la musica. La donna aveva due figli e due matrimoni alle spalle e l’intera famiglia si è unita per celebrare la sua vita e il grande messaggio e insegnamento che ha lasciato nel cuore di tutti. Helen Reddy resterà sempre l’autrice leggendaria di un brano capace di toccare le corde del cuore e sarà sempre ricordata come una vera e propria icona.

La morte di Helen Reddy segna un duro colpo per il panorama internazionale, ma di sicuro il suo messaggio non sarà mai dimenticato.

