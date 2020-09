Nello Sorrentino è uno dei protagonista di Temptation Island, ma sapete che è stato colpito da un lutto che ha segnato la sua vita?

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da ben tre settimane, eppure alcune suoi protagonisti hanno saputo catturare, sin dal primo momento, l’attenzione di tutto il pubblico italiano. È il caso, ad esempio, di Nello Sorrentino. Giunta all’Is Morus Relais con la sua compagna Carlotta Dell’Isola, il giovane romana ha conquistato l’interesse e le simpatie da parte di tutti i telespettatori del famoso docu-reality di Canale. Sempre sorridente e, soprattutto, con la battuta sempre pronta, Nello è, senza alcun dubbio, un ‘concorrente’ molto ma molto simpatico. Eppure, sapete che la sua vita è stata segnata da un tragico lutto? Ebbene si, è proprio così. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. Che, in una recentissima puntata di Temptation Island, ha parlato proprio di questo vero e proprio immenso dramma. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ed, in particolare, qual è stato il lutto che ha particolarmente segnato la vita di Nello, uno dei fidanzati di Temptation Island?

Nello di Temptation Island, il drammatico lutto che ha segnato la sua vita: la confessione drammatica

Nello Sorrentino, come dicevamo precedentemente, è uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Temptation Island, eppure, seppure sempre sorridente, il giovanissimo romano è stato colpito da un gravissimo lutto. A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. In una recentissima puntata del programma di Canale 5, infatti, Nello ha raccontato della morte del padre. Vi anticipiamo, il romano non è andato affatto nei dettagli. Piuttosto, si è limitato soltanto a dire che non è riuscito a versare nemmeno una lacrime il giorno della morte di suo padre.

Insomma, sin dal suo primo approdo alla spiaggia dell’Is Morus Relais per Temptation Island, Nello Sorrentino è apparso come il più sorridente e scherzoso del gruppo, invece, come dicevamo precedentemente, il giovane, diverso tempo fa, è stato colpito da un gravissimo lutto. La perdita di un genitore, si sa, è un evento davvero drammatico. E che, senza alcun dubbio, avrà caratterizzato anche la vita di Nello.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui