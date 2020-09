Netflix, tutte le uscite del mese di ottobre: scopriamo insieme i film, le serie tv e i film d’animazione in arrivo sulla piattaforma di streaming

Netflix è certamente una delle piattaforme di streaming più usate nel mondo, conta infatti milioni di iscritti in tutto il globo. E ogni mese fa incetta di iscritti grazie alle decide di nuove proposte tra film, serie tv e documentari. Ogni mese la piattaforma mette a disposizione dei clienti delle nuove uscite, che riguardano film, serie tv, e film d’animazione. Come ben sapere oltre ai film o alle serie tv di cui la piattaforma acquista i permessi per la trasmissione, ha anche una produzione propria. Molti sono infatti i film e le serie tv di produzione Original Netflix che fanno impazzire gli appassionati. Tra le grandi uscite di questo mese l’attesa è tanta soprattutto per l’ultima attesissima stagione di ‘Suburra’, serie tv cult che ha reso celebre Alessandro Borghi in tutto il mondo. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta in questo mese di ottobre sulla piattaforma Netflix.

Netflix, tutte le uscite di ottobre: film, serie tv e film d’animazione

Di seguito cercheremo di elencarvi tutte le serie tv, i film, e i film d’animazione in uscita a ottobre sulla piattaforma streaming. Vi ricordiamo nuovamente che ci saranno sia le serie tv Original Netflix, che quelle i cui diritti di trasmissione sono stati acquistati dalla piattaforma. E vi ricordiamo anche che non tutti i prodotti Netflix usciranno il 1 ottobre, motivo per cui, di fianco ai vari programmi, sarà indicato anche il giorno di caricamento sulla piattaforma streaming.

Serie TV Original Netflix:

Buongiorno, Veronica (Stagione 1) – dal 1 ottobre

Oktoberfest: birra e sangue (Miniserie) – dal 1 ottobre

Una strega imbranata (Stagione 4) – dal 1 ottobre

Emily in Paris (Stagione 1) – dal 2 ottobre

To The Lake (Stagione 1) – dal 7 ottobre

The Haunting of Bly Manor (Stagione 1) – dal 9 ottobre

Stranger (Stagione 2) – dal 11 ottobre

Social Distance (Stagione 1) – dal 15 ottobre

Grand Army (Stagione 1) – dal 16 ottobre

La Revolution (Stagione 1) – dal 16 ottobre

Qualcuno deve morire (Miniserie) – dal 16 ottobre

Star Trek: Discovery (Stagione 3) – dal 16 ottobre

Barbari (Stagione 1) – dal 23 ottobre

La regina degli scacchi (Miniserie) – dal 23 ottobre

Suburra – La Serie (Stagione 3) – dal 30 ottobre

Serie TV:

Nero a metà (Stagione 2) – dal 16 ottobre

Film Original Netflix:

Apprendista papà – dal 2 ottobre

Il legame – dal 2 ottobre

Oloture – dal 2 ottobre

Serious Men – dal 2 ottobre

Vampires Vs. The Bronx – dal 2 ottobre

American Pie presents: Girl’s Rules – dal 6 ottobre

Hubie Halloween – dal 7 ottobre

The Forty-year-old Version – dal 9 ottobre

Guida per babysitter a caccia dei mostri – dal 15 ottobre

Il processo ai Chicago 7 – dal 16 ottobre

Rebecca – dal 21 ottobre

Cadaver – dal 22 ottobre

Over the moon: il fantastico mondo di Lunaria – dal 23 ottobre

His House – dal 30 ottobre

Film:

Khoobsurat – dal 1 ottobre

Il bambino d’oro – dal 1 ottobre

Il collezionista di occhi parte 2 – dal 1 ottobre

L’esorcista – dal 1 ottobre

La casa degli spiriti – dal 1 ottobre

The Manchurian Candidate – dal 1 ottobre

This is where i leave you – dal 1 ottobre

Cattivissimo Me 3 – dal 6 ottobre

Da zero a dieci – dal 16 ottobre

Le conseguenze dell’amore – dal 16 ottobre

Un giorno perfetto – dal 16 ottobre

Anime e Film d’animazione:

Carmen Sandiego (Stagione 3) – dal 1 ottobre

Go Go Cory Carson: Buon Halloween – dal 2 ottobre

Starbeam: gli eroi di Hallowen – dal 6 ottobre

Fast & Furious: piloti sotto copertura (Stagione 2) – dal 9 ottobre

Kipo e L’era delle creature straordinarie (Stagione 3) – dal 12 ottobre

Gli octonauti e la grande barriera corallina – dal 13 ottobre

Speriamo di esservi stati abbastanza utili, vi auguriamo soprattutto una buona visione! Per tutte le info e gli abbonamenti, è possibile visitare il sito ufficiale della piattaforma di streaming.