Pelle asfittica: scopriamo insieme cos’è e soprattutto che prodotti utilizzare per una corretta skin care quotidiana, i consigli

Per chi non lo sapesse, il primo passo per avere una pelle perfetta è quello di eseguire una skin care quotidiana di tutto rispetto. Ogni tipo di pelle ovviamente è a se e ha necessità di cure diverse. Spesso si pensa che per eseguire una skin care efficace e soprattutto che dia buoni risultati, è necessario spendere molti soldi in cosmetici, ma in realtà non è sempre così. Spesso infatti è possibile riuscire a raggiungere risultati efficaci anche senza spendere fior di quattrini, ma semplicemente affidandosi a qualche piccolo trucchetto naturale. Sono infatti moltissime le ricette naturali da poter utilizzare per avere una pelle perfetta senza per forza utilizzare una miriade di prodotti diversi e dispendiosi. Tra gli alleati della pelle ci sono frutta, verdura, oli e caffè. Ma adesso vediamo insieme qualche piccolo consiglio per trattare in modo corretto la pelle asfittica!

Pelle asfittica: cos’è e che prodotti utilizzare per una corretta skin care

La pelle asfittica non è altro che una condizione temporanea e particolare che affligge la pelle grassa. Per questo motivo la “pelle asfittica” non è un vero e proprio tipo di pelle, ma soltanto un’anomalia generata dallo squilibrio che caratterizza la pelle grassa. Sembra anche che questo tipo di anomalia sia abbastanza diffusa. Non è impossibile combatterla e soprattutto riuscire ad avere una pelle sana e curata. Come suggerisce anche la parola Asfittica, si intende un tipo di pelle che non respira. Il motivo per cui la pelle asfittica non respira è molto semplice: la pelle produce troppo sebo, di un tipo particolarmente pesante e ceroso. Il sebo si accumula sulla parte più esterna della pelle, impedendo la corretta traspirazione e soprattutto il normale distaccamento delle cellule morte.

I principali sintomi della pelle asfittica sono:

Pelle ruvida e spessa Colorito grigio e spento Pori dilatati e punti neri Molte imperfezioni

Tra le prime buone abitudini da assumere in caso di pelle asfittica è sicuramente struccarsi prima di andare a dormire e detergere in modo profondo la pelle, in modo che i residui di makeup non occluda ulteriormente i pori. L’obiettivo della skin care per pelle asfittica è la delicata rimozione dello strato sebaceo che occlude i pori causando la crescita di brufoli e punti neri. Sicuramente è fondamentale eseguire frequentemente la detersione, l’idratazione del viso e anche uno scrub regolare. La scelta dei prodotti va eseguita in maniera attenta e accurata, evitando assolutamente di utilizzare prodotti grassi o troppo corposi. Meglio prediligere i prodotti schiumogeni.