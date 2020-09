Carlotta Dell’Isola, la fidanzata in Temptation Island, fa un lavoro che ama molto: ecco di cosa si occupa la compagna di Nello, originaria di Anzio.

Tra le coppie che partecipano a Temptation Island 2020 ci sono Carlotta e Nello. Il loro amore è nato nel 2014, quando lui aveva 26 anni e lei 21. Sono passati sei anni e nonostante gli ‘alti e bassi’ della loro relazione, Carlotta vorrebbe fare un passo in avanti e sposarsi. Nello non ci pensa ancora e per questo motivo la giovane ha deciso di scrivere a Temptation Island per mettere alla prova il suo fidanzato. “Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo oppure ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio” sono state le parole della fidanzata nel video di presentazione al programma di Mediaset. Come finirà la loro storia? Manca ancora poco per scoprirlo ma intanto vi sveliamo qualche curiosità su Carlotta: sapete che lavoro fa il padre? E’ meraviglioso.

Temptation Island, Carlotta Dell’Isola si dedica alla sua passione: sapete che lavoro fa?

Carlotta Dell’Isola è la fidanzata di Nello in Temptation Island 2020. E’ nata il 24 febbraio del 1993, ha così 27 anni ed è pronta a sposarsi. Viene da Anzio e dopo aver frequentato l’Università Roma Tre oggi lavora al Fenice Outlet di Nettuto. La sua occupazione le permette di vivere nel suo ‘mondo ideale’, ovvero quello di moda, scarpe e beni di lusso. Ma sapete cosa fa il papà? Lavora nell’ambiente degli yacht ad Anzio: è amministratore di Udi Yacht, una società che si occupa di brokeraggio nautico e produzione di imbarcazioni di lusso. Carlotta pubblica spesso scatti di sé in mezzo al mare. Su Facebook ad agosto si è mostrata proprio su una magnifica barca: