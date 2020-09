Temptation Island, chi è Salvatore Santarsiero: età, carriera e curiosità; scopriamo di più su di lui che entrerà a far parte del programma

Nella precedenti settimane abbiamo potuto assistere a diversi colpi di scena nel programma Temptation Island, in particolare nelle prime due puntate andate in onda lo scorso 16 e 23 Settembre. Tra i fidanzati e le fidanzate vengono fuori le prime incomprensioni, scopriamo i primi avvicinamenti ai single tentatori che tentano di innescare il dubbio nel cuore e nella mente degli innamorati, si svelano “in segreto” i tradimenti .La conduttrice Alessia Marcuzzi ha dovuto immediatamente concedere ad una coppia il primissimo falò di confronto nella prima puntata, in cui abbiamo visto andar via la coppia formata da Sofia ed Amedeo, ecco cosa è accaduto. Succede che per una coppia che va, un’altra ne arriva. Ed è questo il caso della coppia formata da Salvatore e Francesca. Ma cosa sappiamo di loro? Conosciamo meglio Salvatore.

Temptation Island, chi è Salvatore Santarsiero: ecco cosa abbiamo scoperto su di lui

Alla fine della seconda puntata di Tempation Island andata in onda lo scorso 23 Settembre, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che sarebbe arrivata una nuova coppia nella successiva puntata. Ed è proprio così; infatti in coppia con Francesca, Salvatore è prossimo ad entrare nel fatidico villaggio sull’isola delle Tentazioni per mettere alla prova i suoi sentimenti e la sua relazione amorosa. Salvatore Santarsiero, o meglio Salvo, è un giovane ragazzo dell’età di 30 anni. E’ originario della Basilicata ed attualmente vive a Milano insieme alla sua ragazza Francesca. Nella vita Salvatore è responsabile Manager di un negozio che si occupa della vendita di prodotti biologici. Salvatore è fidanzato con Francesca da 5 anni, e da 3 anni convivono a Milano. L’idea di partecipare al programma è stata della sua fidanzata Francesca che ha infatti scritto alla redazione del programma perché dice di aver visto il loro rapporto vacillar nel corso di quest’ultimo anno. Al momento su di lui non compaiono altre notizie, il suo profilo instagram è chiuso al pubblico, quindi dovremo aspettare questa sera per sapere qualcosina in più Nella puntata che andrà in onda questa sera, oltre alle anticipazioni che vi abbiamo dato sulla puntata di questa sera, eccone un’altra che riguarda proprio la neo coppia. A quanto pare, secondo quanto riporta la pagina Instagram ufficiale di Temptation Island, un video spoiler farebbe notare che è anche Salvo però a dare conferma in un certo qual modo di quello che riporta la sua fidanzata Francesca, perché lui stesso ritiene di aver notato di essere entrambi l’uno distante dall’altra.

Per saperne di più dovremo sicuramente attendere questa sera, quando andrà in onda la terza puntata del programma e vedremo finalmente la neo coppia entrante aprirsi e dire ognuno la propria.