Temptation Island, Nunzia Taglialatela: chi è la tentatrice di Alberto, il fidanzato di Speranza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla single del noto programma di Canale 5.

Si chiama Nunzia Taglialatela la tentatrice di Temptation Island: la nuova edizione è ricca di bellissime giovani che stanno facendo letteralmente sbandare i fidanzati e Nunzia è una di queste. Ha catturato l’attenzione di Alberto, il fidanzato di Speranza Capasso. La coppia è unita da ben 16 anni ed hanno deciso di mettere alla prova la loro storia per capire se il loro è un vero amore: le cose non sembrano andare alla grande per la giovane di Avellino che si è sentita descritta dal suo uomo come ‘l’anti donna’. E’ stato un brutto colpo per Speranza che vede ogni giorno il suo fidanzato avvicinarsi sempre più alla single Nunzia. Sapete chi è la tentratrice? Vi sveliamo subito tutto su lei!

Temptation Island, Nunzia Taglialatela: chi è la tentatrice di Alberto

Nunzia Taglialatela è la tentatrice di Temptation Island che sta mandando letteralmente ‘in tilt’ la storia tra Alberto e Speranza. Il napoletano è molto preso da lei: i due hanno trovato feeling da subito e la single sembra corrispondere l’interesse del fidanzato. Nunzia è di Napoli ed ha 30 anni: è addetta alle vendite nel settore dell’abbigliamento femminile. Sui social è molto attiva, il suo profilo conta oltre 8 mila follower: pubblica scatti di sé, i suoi pensieri, e le scarpe, che pare siano la sua vera e propria passione! Non l’unica però: Nunzia ama molto cucinare ed il suo piatto forte è lo spaghetto con le vongole! Ecco una delle sue foto su Instagram:

Cosa succederà nel programma Mediaset? Speranza ed Alberto usciranno dal programma insieme oppure il napoletano deciderà di conoscere la single che ha conosciuto da poche settimane?