In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, sta andando in onda una nuova edizione di Temptation Island. A distanza di qualche mese dalla fine della settima condotta da Filippo Bisciglia, Alessia Marcuzzi ha preso le redini di un’altra davvero incredibile ed imperdibile. Ciò su cui vogliamo porre la vostra attenzione, però, è su ben altro. Ed, in particolare, su Aurora Betti. Ve la ricordate? Beh, senza alcun dubbio, la vostra è una risposta più che positiva. ‘Concorrente’ della seconda edizione di Temptation Island in compagnia del suo fidanzato dell’epoca, la bellissima Aurora ha saputo conquistare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Non soltanto per la sua immensa e spudorata bellezza nonostante la sua giovanissima età, ma anche per aver baciato il suo tentatore Giorgio ed, addirittura, di aver scelto di abbandonare il programma in sua compagnia. Ecco, da come si può chiaramente immaginare, sono trascorsi diversi anni dal suo debutto in televisione, ma com’è cambiata la vita di Aurora Betti dopo la sua partecipazione a Temptation Island? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la sua vita è letteralmente e drasticamente cambiata dopo il suo percorso all’isola delle tentazioni. Ecco cosa occorre sapere esattamente.

È stata una delle protagoniste indiscusse della seconda edizione di Temptation Island, Aurora Betti. Entrata nel villaggio delle coppie in compagnia del suo fidanzato Gianmarco Valenza, la giovanissima romana non soltanto ne è uscita da single, ma ha deciso di abbandonare il programma in compagnia di Giorgio, il suo aitante ed affascinante tentatore. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma cos’è successo dopo il programma? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Fatto sta che, una volta spenti i riflettori, la frequentazione con il giovane Giorgio è clamorosa terminata. E lei, dal canto suo, ha preso un’altra strada. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, che tra l’altro è super seguitissimo, sembrerebbe proprio che la bellissima Aurora abbia completamente ‘abbandonato’ il mondo dello spettacolo dopo Temptation island. E che, in particolare, si stia completamente dedicando alla sua vita. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Dopo la sua partecipazione all’isola delle tentazioni, la giovanissima Aurora è diventata mamma di uno splendido bambino.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che Aurora Betti, dopo la sua partecipazione a Temptation island e la fine della sua storia d’amore con Gianmarco Valenza, abbia completamente ‘cambiato’ strada.