Ricordate le coppie della prima edizione di Temptation Island? Una fidanzata oggi è diventata un’opinionista molto famosa

Temptation Island è un reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, in onda su Canale 5 dal 2014. La prima edizione del programma, però, è andata in onda per la prima volta nel 2005, era intitolata “Vero amore” ed era condotta da Maria De Filippi. Il programma è poi tornato in onda dopo nove anni con la conduzione di Filippo Bisciglia. La trasmissione è basata sul format televisivo olandese “Blind Vertrouwen“, ovvero “Fede Cieca“. Il programma su Canale 5 ha avuto un successo clamoroso, tanto che, dal 18 settembre 2018, è andata in onda la versione VIP composta da coppie celebri. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, ma poi il programma è passato ad Alessia Marcuzzi. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. La trasmissione racconta la storia di sei coppie chiuse per ventuno giorni in un villaggio. Le coppie, divise in due villaggi differenti, vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Al termine dei ventuno giorni, le coppie si ritrovano davanti ad un falò per decidere se proseguire insieme la storia d’amore oppure uscire separati dal programma. Un fidanzato o una fidanzata hanno anche la possibilità di richiedere un falò di confronto anticipato.

Temptation Island, ricordate le coppie della prima edizione?

La prima edizione del programma – come già detto – è andata in onda per la prima volta nel 2004 ed era intitolata “Vero Amore”. La trasmissione era condotta da Maria De Filippi ed era girata, non all’Is Morus Relais, ma all’Alborea Ecolodge di Castellaneta Marina. Le coppie del programma erano: Edoardo e Bianka Baier, Giuseppe Lago e Francesca Morana, Igor Cetrangolo e Nunzia Sammarco, Andrea e Michela. A queste si aggiungeva anche un’altra coppia, di cui la fidanzata è divenuta un’opinionista molto famosa. Stiamo parlando di Karina Cascella, che partecipò al programma insieme al fidanzato Emanuele Archimio. Quella fu la prima esperienza della Cascella, che poi approdò come opinionista a Uomini e Donne. Oggi Karina è una delle opinioniste più famose e taglienti della televisione italiana e spesso compare nel salotto di Barbara D’Urso.

La Cascella decise di uscire insieme al fidanzato, ma la storia terminò poco dopo. Karina in seguito conobbe Salvatore Angelucci, che tra l’altro figurava tra i tentatori della prima edizione di Temptation Island. Dalla loro storia d’amore è nata una splendida bambina, Ginevra.