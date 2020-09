Speranza è una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island, ma sapete qual è il suo lavoro nella vita? Tutti i dettagli.

Speranza Capasso è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation island condotta, per la seconda volta consecutiva, da Alessia Marcuzzi. Approdata sulla spiaggia dell’Is Morus Relais con il suo fidanzato Alberto Maritato, la giovanissima campana non sta vivendo un percorso molto felice e spensierato. Dopo aver avuto la conferma di un tradimento passato, Speranza ha dovuto assistete anche alla vicinanza del suo compagno alla single Nunzia Tagliatela. La domanda che, però, adesso noi ci facciamo è la seguente: qual è lavoro di Speranza al di fuori di Temptation Island? Sappiamo benissimo che la campana lavora con il suo fidanzato Alberto da diversi anni, ecco ma di che cosa si occupano entrambi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Speranza di Temptation Island che lavoro fa?

Sin dal primo momento in cui ha messo piede sulla spiaggia di Temptation Island, Speranza Capasso non ha affatto vissuto dei momenti molto facili. Il suo fidanzato Alberto Maritato, come dicevamo precedentemente, non ha perso occasione di legarsi alla single Nunzia. E, soprattutto, di dimostrarle tutto il suo interesse. Un atteggiamento che, da come si può chiaramente immaginare, non è affatto piaciuto alla campana. Che, seppure sofferente, almeno fino alla terza puntata, non ha affatto voluto interrompere. Tralasciando, però, questo ‘percorso’ perché, come dicevamo precedentemente, non sappiamo come andrà a finire, ciò su cui vogliamo porre la vostra attenzione è ben altro. Ed, in particolare, su qual è il lavoro di Speranza al di fuori di Temptation Island. Sappiamo benissimo e, d’altra parte, lo sottolinea Alessia Marcuzzi ogni volta che presenta la coppia che i due lavorano insieme. Ecco, ma di che cosa si occupano entrambi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima Capasso lavori in uno dei ristoranti del suo compagno. Infatti, sembrerebbe che Alberto sia titolare di ben tre locali situati in provincia di Napoli. E che la sua fidanzata lavori in uno di essi.

Insomma, se, fino a questo momento, avevate la curiosità di scoprire quale fosse il lavoro di Speranza al di fuori di Temptation Island, adesso sapete ogni cosa nel minimo dettaglio.

