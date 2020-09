Tragico lutto, è morto Mac Davis: era in condizioni critiche

E’ di pochi istanti fa la tragica e sconvolgente notizia: è morto il Mac Davis, le sue condizioni di salute erano critiche

Aveva 78 anni, Mac Davis è stato un cantautore statunitense di grandissima fama per la sua carriera da solista e per le collaborazioni con altre voci famosissime nel panorama musicale. Grandi sono stati i suoi successi come Baby Don’t Get Hooked on Me, Stop and Smell the Roses e One Hell of a Woman Ha avuto una stretta collaborazione a fine anni ’60 con il famosissimo cantante Elvis Presley per il quale ha scritto brani come “A little less conversation”, “Memories”, “In the ghetto”, “Don’t Cry Daddy”. E’ stato anche protagonista di un programma televisivo, il Mac Davis Show. Nel 1974 è stato premiato come Entertainer of the Year dell’Academy of Country Music. La sua è stata una carriera costellata di successi ed oggi viene ricordato per lo sfortunato e tragico evento che lo trova protagonista: Mac Davis è morto.

E’ di qualche ora fa il triste annuncio. Mac Davis all’età di 78 anni è morto. Nel corso dei giorni precedenti la famiglia aveva fatto sapere che le sue condizioni di salute stavano peggiorando. Aveva subito un intervento chirurgico al cuore, tuttavia non ci sono stati miglioramenti, le sue condizioni si sono aggravate, ed il cantautore e grande artista Mac Davis ha perso la vita. Ad informare i fan dei critici sviluppi sulla sua salute lo scorso lunedì è stata la famiglia tramite un Tweet. Oggi si apprende la triste notizia della scomparsa del cantautore. Sono numerosi i fan che si stringono intorno al dolore della famiglia per la grave perdita subita. Ma un saluto a Mac Davis giunge tramite un tweet anche dall’associazione CMA COUNTRY MUSIC, che scrivono :” Abbiamo il cuore spezzato per la scomparsa del leggendario cantautore ed ex conduttore di #CMAawards Mac Davis” .

Si stringono anche loro al dolore dei suoi cari :” Le nostre più sincere condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici durante questo momento difficile“