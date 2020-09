Tragico lutto, è morto Quino, lo storico fumettista argentino, creatore di numerosi personaggi: l’annuncio da poco arrivato.

Da pochissimo è giunta la notizia di un terribile lutto, è morto Quino, il famoso fumettista argentino amato e apprezzato in tutto il mondo. Fin dall’adolescenza il noto disegnatore ha cercato di far divenire la sua passione il suo lavoro. Giovanissimo si recò a Buenos Aires con l’intenzione di trovare un possibile impiego come fumettista ed è proprio da quel momento che i suoi disegni furono apprezzati tanto da essere pubblicati sulla pagine umoristica del settimanale “Esto es“. La sua carriera inizia ad allargarsi notevolmente in men che non si dica, considerato il suo portentoso talento. I suoi disegni fanno comparsa su numerosi periodici, fino a conquistare un’enorme fama in tutto il mondo. Un successo che non conosce confini che ha portato Quino ad essere tra i fumettisti più importanti del secolo. Purtroppo è giunta una notizia terribile, lo storico fumettista è morto, a dare l’annuncio il suo editore. Lo storico disegnatore è stato il padre di uno dei personaggi più celebri, stiamo parlando della piccola bambina che ha animato numerosi fumetti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Tragico lutto, è morto Quino: creatore dello storico personaggio

Da pochissimo è giunta la notizia di un terribile lutto, è morto Quino, lo storico fumettista argentino che con le sue creazioni ha saputo farsi amare in tutto il mondo. A darne la triste notizia l’editore dell’uomo. Secondo quanto riferito dalla stampa del Paese, Quino nei giorni scorsi aveva subito un ictus che ha considerevolmente peggiorato le sue già deboli condizioni di salute. Una notizia che ha scosso tutti i suoi fan, che sicuramente ricorderanno lo storico personaggio da lui creato, stiamo parlando della piccola bambina Mafalda. Creazione del noto fumettista che ha cercato di dare personalità alla tenera creatura che ha animato numerosi fumetti.

Mafalda è uno dei personaggi più importanti di Quino: nonostante i suoi sei anni è costantemente assillata dai mali che annegano il mondo. Rappresentata con una folta capigliatura nera, e con un fiocco a dir poco super vistoso. Quino ha saputo offrire un quadro completo di una bambina che assume più delle volte uno sguardo adulto e che si impegna con riverenza in pacifiche proteste. La notizia della sua morte ha scosso tutti i suoi fan, lasciando un profondo vuoto nel mondo dei fumetti.

