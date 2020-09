Uomini e Donne, chi è Beatrice Buonocore, la giovanissima corteggiatrice di Davide Donadei? Età, Instagram e la sua più grande passione.

Anche oggi, Mercoledì 30 Settembre, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Uomini e Donne. In attesa di assistere all’emozionante ed inaspettata scelta di Jessica Antonini, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni apparse sul web e che, tra l’altro, vi abbiamo riportato anche noi, sembrerebbe che la puntata che verrà trasmessa oggi, su Canale 5 al solito orario, sarà letteralmente imperdibile. Nel corso degli appuntamenti precedenti, sappiamo benissimo, si è offerto ampio spazio a Gemma Galgani e al suo corteggiatore Paolo ed, infine, al ‘triangolo’ amoroso composto da Lucrezia Comanducci, Gianluca De Matteis ed Amedeo Incarnato. Quest’oggi, invece, si offrirà ampio spazio all’altro tronista, Davide Donadei. Ed, in particolare, al suo percorso con la corteggiatrice di Beatrice Buonocore. Sappiamo benissimo che, seppure usciti una volta sola, sembrerebbe che tra di loro si sia instaurato un rapporto davvero speciale. E lo stesso tronista pugliese, tra l’altro, non lo ha affatto nascosto. La domanda, però, sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente di lei? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Beatrice Buonocore, la giovanissima corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne | Beatrice Buonocore, chi è la corteggiatrice di Davide Donadei

Nel corso delle recentissime puntate di Uomini e Donne, abbiamo potuto ammirare la bellezza, semplicità e timidezza di Beatrice Buonocore, la giovanissima corteggiatrice di Davide Donadei. Ma cosa sappiamo esattamente di lei? Fino a questo momento, lo sappiamo, è stata mandata in onda soltanto un’esterna. Eppure, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che tra i due sia anche scappato un bacio intenso e passionale. Per questo motivo, in attesa di cosa accadrà, è bene che voi conosciate ogni cosa di questa bellissima e dolcissima ragazza. Innanzitutto, procediamo con la sua età e la sua città d’origine. Come raccontato dalla diretta interessata nel corso della sua prima esterna a Uomini e Donne con Davide, Beatrice ha vent’anni. Ed è di Forlì. Si descrive come una ragazza molto semplice, e tra l’altro si vede alla grande. E, soprattutto, propensa ad iniziare una relazione a distanza. Inoltre, sappiamo che i suoi genitori sono separati. Suo padre, infatti, vive a Torino. Ed, infine, che ha una passione davvero enorme: il canto. Nel corso della sua ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, Beatrice ha cantato per Davide una splendida canzone.

Siete curiosi di trovare Beatrice, la giovanissima corteggiatrice di Uomini e Donne, anche su Instagram? Tranquilli, il suo canale c’è. E, vi assicuriamo, è davvero ricco di scatti fotografici davvero incantevoli. Il suo nickname è _iambeatrix_ e, vi assicuriamo, è già la regna indiscussa.