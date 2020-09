Uomini e Donne, ex tronista diventa mamma: è nato Tommaso

Un’ex tronista di Uomini e Donne diventa mamma del suo primo figlio, l’annuncio social è arrivato poche ore fa: scopriamo di chi si tratta

E’ giunta poche ore fa la notizia del lieto evento. Un’ex tronista del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, diventa mamma. Reduce dal suo percorso a Temptation Island ha chiuso la relazione con il suo ex ragazzo Nicola Panico ed ha iniziato il suo percorso come tronista ad Uomini e Donne. Tuttavia questa esperienza non si è rivelata molto semplice, tanto che poi è divenuta uno dei personaggi più discussi del dating show. Ad oggi la giovane è felicemente fidanzata ed ha appena dato alla luce il suo primo figlio. Ha reso partecipi si da subito gli amatissimi followers che la seguono su Instagram, e li ha aggiornati passo dopo passo della sua situazione, fino ad arrivare ad oggi, dove ha fatto poi sapere di essere diventata mamma. Scopriamo insieme di chi si tratta, scorri più giù..

Uomini e Donne, l’ex tronista diventa mamma: benvenuto Tommaso!

E’ stata una delle troniste il cui percorso si è rivelato il più discusso all’interno del programma Uomini e Donne, è lei Sara Affifella. Qualche mese fa, a Marzo precisamente Sara aveva fatto sapere tramite un emozionante post di aspettare il suo primo bambino. Ha continuamente aggiornato i suoi 900 mila e più seguaci sul suo profilo Instagram di come stesse proseguendo la sua prima gravidanza, e non si sono fatte attendere i numerosissimi scatti col bellissimo pancione.

Sara è fidanzata con il calciatore Francesco Fedato, ed i due oggi sono diventati genitori del piccolo Tommaso. E’ tramite un Instagram Stories pubblicata da Francesco sul suo profilo e poi ricondiviso da Sara nelle sue Instagram Stories che i due annunciano l’arrivo del loro primo figlio.

Già nelle scorse ore la Affifella aveva condiviso con i suoi followers delle Storie su Instagram in cui si mostrava intenta a fare un tracciato. Stavano già monitorando la situazione, fino a quando poi questa mattina finalmente ha potuto tenere tra le braccia quel piccolo fagottino che già da mesi nel suo grembo le aveva cambiato la vita. Siamo felicissimi per il lieto evento, facciamo i nostri migliori auguri a Sara ed il suo fidanzato Francesco. Benvenuto Tommaso!