Ognuno di noi in fatto di film ha le proprie preferenze, ma sapevate che ciò è dettato anche dal nostro segno dello zodiaco?

Pensavate che la vostra inclinazione per un film horror rispetto ad uno romantico fosse determinata semplicemente dal fatto che non siete innamorati? Oppure avete sempre creduto che la vostra avversione per i film sul paranormale avesse a che fare col fatto che non credete ai fantasmi? Ebbene, sappiate che forse la motivazione delle vostre propensioni cinematografiche potrebbe nascondersi in qualcosa a cui non avreste mai pensato e cioè il vostro segno zodiacale! Proprio così, secondo l’astrologia ciascun segno avrebbe le sue preferenze nella scelta di un film da vedere. Vediamo allora cosa rivela lo zodiaco sui gusti del vostro segno per quanto riguarda i generi di film preferiti.

Zodiaco, ad ogni segno il suo film: scopri il tuo!

Per l’Ariete l’adrenalina è tutto nella vita, quindi questo segno ama i film avventurosi, tipo ‘Rambo’ per intenderci; il Toro, con il suo amore per la famiglia e i suoi valori solidi, ama le storie ricche di sentimenti e i drammi famiiari; gli allegri Gemelli prediligono i thriller di tipo fantascientifico e i docu-film, storie quindi basate sulla realtà, come ‘Fuga da Alcatraz’; i dolci e romantici Cancerini, invece, sono incantati dalle storie d’amore dove l’happy end è immancabile; il Leone, orgoglioso e battagliero, adora guardare film che raccontano le vite di personaggi che sono riusciti ad emergere in qualcosa anche per sentirsi ispirato, un esempio può essere ‘La vera storia di una leggenda americana’. La concretezza della Vergine lo spinge verso i grandi classici del cinema in bianco e nero, ma stranamente anche verso tragiche storie d’amore; per la Bilancia guardare un film dev’essere un’occasione per distrarre la mente perciò ama i film divertenti e poco impegnati come ‘The Mask’. Lo Scorpione ama analizzare la propria mente e quella altrui, per questo è portato a vedere thriller a sfondo psicologico, ma via libera anche a fantascienza e paranormale. L’idealista Sagittario impazzisce per le storie che ruotano attorno a valori come l’amore e l’amicizia. E siamo giunti agli ultimi tre segni dello zodiaco: sapevate che il genere di film preferito dall’ambizioso Capricorno è quello che narra storie di persone che sono riuscite ad avere successo nella vita mettendoci tanta volontà e impegno? L’Acquario, sempre originale e fuori dagli schemi, sceglie di solito film incentrati su ideali come quello dell’uguaglianza; i Pesci, infine, adorano guardare film profondi, capaci di toccare la loro sensibilità, come ‘Il miglio verde’.

Vi siete riconosciuti in questa originale classificazione?

