Amici, l’ex concorrente Loredana Errore parla del terribile incidente di cui è stata vittima: “Ho rischiato la paralisi”.

Loredana Errore è stata una delle concorrenti del noto talent show Amici di Maria De Filippi ed è riuscita ad arrivare in finale, classificandosi al secondo posto della nona edizione. Ricordiamo infatti che quell’anno fu vinto dalla meravigliosa Emma Marrone, che oggi a distanza di anni ha raggiunto un successo incredibile e proprio da pochissimo è uscito il suo singolo ‘Latina’. Loredana fin da subito ha saputo emozionare il pubblico e i professori di Amici con la sua voce tanto graffiata quanto intensa. Un talento che ha mostrato di possedere fin dall’inizio della sua entrata nella scuola più spiata d’Italia, ed è stata molto apprezzata da numerosi artisti. Fin da piccola ha sempre mostrato la sua propensione per la musica ma ha conquistato la popolarità agognata soltanto dopo aver fatto il suo ingresso nel noto programma. Le sue doti così particolari sono state notate anche dal grandissimo Biagio Antonacci, che scrisse per lei il famoso brano ‘Ragazza occhi cielo‘, che ha avuto un enorme successo. Dopo Amici però Loredana Errore ha raccontato di essere stata vittima di un terribile incidente: “Ho rischiato la paralisi“, ha rivelato la cantante. Entriamo nel dettaglio della sua commovente confessione.

Amici, l’ex concorrente Loredana Errore vittima di un terribile incidente

La cantante Loredana Errore ha partecipato alla nona edizione di Amici, che vide la vittoria dell’immensa Emma Marrone, che come sappiamo è riuscita nonostante il male che è subentrato nella sua vita a sconfiggerlo definitivamente. Ricordiamo, che la bravissima e bellissima Loredana si classificò al secondo posto, riscontrando un enorme successo. La sua voce così potente ha fatto emozionare il palco del famoso talent show, tanto che l’amatissimo Biagio Antonacci le scrisse un indimenticabile brano, diventato molto celebre “Ragazza occhi cielo’, e non è certamente un titolo scelto senza criterio. Infatti, Loredana possiede uno sguardo magnetico, occhi azzurri quasi di ghiaccio in grado di incantare al primo colpo. Purtroppo però dopo la fine di Amici, la nota trasmissione condotta da Maria De Filippi, l’ex concorrente del talent ha subito un terribile incidente.

Loredana infatti ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo “Vieni da me”, il doloroso episodio vissuto. L’incidente è avvenuto nel 2013 mentre era di ritorno a casa, dopo un concerto tenuto ad Agrigento. Purtroppo a causa del buio fitto non ha visto una curva e una macchina che sopraggiungeva e c’è stato lo schianto. Dopo l’impatto l’ex concorrente di Amici non ha più sentito il suo corpo: “Ho riflettuto se abbandonare la vita o aggrapparmi a lei, ho avuto paura di non camminare, è stato un vero miracolo”, ha confessato Loredana. Un episodio che ha segnato la sua vita ma che nonostante la paura di non potercela fare, lei non ha mai mollato, merito anche della musica che l’ha sostenuta durante la riabilitazione.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui