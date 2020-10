Belen e Cecilia, ‘pericolo’ tampone: apprensione in macchina

Belen e Cecilia in viaggio in macchina temono il tampone: di seguito vi spieghiamo cos’è successo tra le stories della showgirl

Da quando la storia d’amore con De Martino è terminata, Belen sta trascorrendo più tempo con la famiglia e in particolare con la sorella Cecilia. Le due spesso lavorano insieme, realizzando shooting veramente mozzafiato. Con loro Madre Natura è stata molto gentile e di certo non possiamo dire che manca la bellezza nella famiglia Rodriguez. Le due, essendo sempre in viaggio per lavoro, devono stare attente al pericolo contagio. Le due sorelle sicuramente si sottopongono spesso al tampone e rispettano tutte le nome anti contagio affinchè il virus sia sempre lontano da loro due e dalla loro famiglia.

Belen e Cecilia, ‘pericolo’ tampone per le due sorelle

Belen e Cecilia Rodriguez oggi erano insieme ed hanno pubblicato alcune stories su Instagram. Le due probabilmente avevano impegni lavorativi ed erano in macchina con l’autista. L’uomo ha spiegato loro che Alitalia ha sperimentato un tampone veloce, che si realizza con la saliva e che consegna il risultato in modo istantaneo. Alla parola ‘tampone’, però, le due sorelle si sono preoccupate: “Come il tampone?“. Le due showgirl sono state poi rassicurate dall’autista, che ha dato loro ulteriori spiegazioni. In seguito, le sorelle Rodriguez hanno subito sdrammatizzato, pensando come potesse essere il nuovo tampone sperimentato dalla compagnia aerea italiana.

Ricordiamo che Belen Rodriguez è impegnata in queste settimane con le registrazioni di Tu si que Vales, programma che conduce insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La showgirl è la vera puntata di diamante del programma.

Cecilia invece, oltre agli impegni lavorativi, sta pensando anche alla vita sentimentale. Stando ai rumors di gossip, infatti, la Rodriguez sembrerebbe voler riprovarci con Ignazio Moser dopo un periodo di crisi.