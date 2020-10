Nella puntata di stasera di “Chi vuol essere milionario?”, c’è stata una proposta di matrimonio in diretta: il pubblico era in lacrime

Chi vuol essere milionario? è un quiz show in onda su Canale 5 dal 22 maggio 2000 e condotto da Gerry Scotti. Lo show è la versione italiana del format inglese Who Wants To Be a Millionaire?, trasmesso in più di 120 nazioni del mondo. Le musiche, che sono uguali in tutte le versioni, sono state composte da Matthew e Keith Strachan e Ramon Covalo. In Italia è andato in onda nella fascia preserale dal 2000 al 2011 per un totale 12 edizioni condotte sempre da Gerry Scotti. Proprio per questo motivo, Scotti è entrato nel Guinness dei primati per aver presentato il maggior numero di puntate del format. Dal 22 gennaio 2020, il programma è tornato in onda con la quattordicesima edizione. Attualmente va in onda la quindicesima edizione del programma. Con 1.700 puntate è l’ottavo quiz più longevo della televisione italiana.

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Il quiz show, anche quest’anno, conferma il suo trend positivo. La rete del Biscione ha avuto nuovamente ragione: puntare sul programma condotto da Gerry Scotti è stata una mossa vincente. Il giovedì in prima serata, il quiz show sembra non avere rivali, nonostante la rete rivale cerchi di contrastarlo con una programmazione spesso speciale.

Nella puntata di stasera di Chi vuol essere milionario c’è stato poi un colpo di scena veramente inaspettato. La concorrente, Zaflirah Mamudale, ha sbagliato la risposta, ma ha comunque portato a casa una vincita di 10mila euro, che si era assicurata già nella puntata precedente. La concorrente ha ricevuto una sorpresa sicuramente più importanti del montepremiin palio. La donna, infatti, ha ricevuto una straordinaria proposta di matrimonio da parte del compagno. La scena ha emozionato il pubblico, che ha applaudito in lacrime la scena.

I 10 mila euro vinti dalla concorrente serviranno proprio alle loro nozze. Il fidanzato, mettendosi in ginocchio e porgendole l’anello davanti alle telecamere, ha dichiarato: “La posticipazione del nostro matrimonio è stato un duro colpo, ma io sono fiero di te e voglio richiederti di sposarmi”.