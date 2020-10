Chiara Ferragni è incinta: il dolcissimo annuncio sui social della nota influencer è appena arrivato.

Quella che era solo una voce è, ora, una notizia ufficiale: Chiara Ferragni è incinta! La famosissima influencer è in attesa del suo secondo figlio e lo ha annunciato nel modo più dolce possibile. Con uno scatto del suo primogenito, Leone Maria, che nella sua manina regge la foto dell’ecografia. “La nostra famiglia sta per diventare più grande”, scrive l’influencer nella didascalia al post, che, in pochissimo tempo, ha ricevuto milioni di likes e commenti. Una splendida notizia per Chiara e Fedez, che diventeranno presto genitori del loro secondo bebè.

Chiara Ferragni è incinta: “La nostra famiglia si allarga”, l’annuncio su Instagram

Ebbene sì, ora è proprio ufficiale: la famiglia ‘Ferragnez’ si allarga! Chiara Ferragni è incinta. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa, attraverso il seguitissimo profilo Instagram dell’imprenditrice digitale. Una foto del piccolo Leone e, nella sua manina, il fotogramma dell’ecografia: uno scatto dolcissimo, che in pochissimi minuti ha ottenuto una valanga di likes. Una splendida notizia per Chiara e Fedez, che non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Un desiderio che si è realizzato.

La notizia era nell’aria da un bel po’ di settimane: tanti erano gli ‘indizi’ che avevano incuriosito il web. Come il pancino sospetto di Chiara, e il suo leggero aumento di peso. Ma, adesso, non ci sono più dubbi! L’annuncio tanto atteso è arrivato. Per la gioia dei numerosissimi fan dei Ferragnez, che non hanno perso tempo a manifestare la loro gioia con cuoricini e messaggi di affetto.

Fratellino o sorellina in arrivo per il piccolo Leone Maria, nato il 19 marzo del 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles. La nascita del primogenito dei Ferragnez fu un evento molto atteso dal pubblico. Tutto fa pensare che sarà così anche per la seconda gravidanza della splendida Chiara, che, con 21,1 milioni di followers, è una delle inlfuencer più seguite ed amate al mondo. E noi non possiamo fare altro che unirci ai fan e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori Chiara e Fedez!