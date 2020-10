Claudia Ruggeri, triste lutto: le sue parole sono davvero toccanti

Claudia Ruggeri è un volto noto della tv italiana, bellissima e seguitissima sui social, ha postato qualche ora fa un messaggio con delle parole molto toccanti che riguardano un triste lutto.

La bellissima Claudia Ruggeri è un volto noto della tv italiana, l’abbiamo vista in diversi programmi famosi come Domenica In prima che arrivasse ad Avanti un altro, lo show condotto dal presentatore dalla carriera strepitosa, Paolo Bonolis. Di origine romana, è stata anche modella prima di fare il suo debutto televisivo. Qui Claudia Ruggeri interpreta il personaggio della “poliziotta” che le ha dato una visibilità pazzesca tanto che il suo profilo Instagram è seguito da oltre novecento mila follower. Proprio sui social Claudia Ruggeri ha condiviso un messaggio toccante riguardo un lutto che ha dovuto affrontare e tutti i fan si sono spesi in parole di vicinanza e comprensione. Ecco i dettagli.

Claudia Ruggero, le parole che ricordano il triste lutto

La splendida Claudia Ruggeri ha condiviso un post tramite i social con delle parole molto toccanti che riguardano un lutto che ha dovuto affrontare. La bellissima modella è, tra le altre cose, cognata di Sonia Bruganelli che ha di recente infiammato Instagram con alcuni scatti. Claudia Ruggeri ha scelto i social per ricordare il papà scomparso e l’ha fatto nel modo più dolce che ci possa essere. L’immagine condivisa riporta una domanda molto semplice e che può sembrare banale: “Se potessi parlare per un’ora con una persona, chi sarebbe?”. La risposta di Claudia Ruggeri ha toccato il cuore dei fan: il mio papà, ha scritto accompagnando la risposta con un cuore. Quando l’uomo è venuto a mancare è stato un momento molto difficile per la showgirl, poiché aveva un rapporto molto speciale con lui. Il post di Claudia Ruggeri che ricorda quel terribile lutto, porta a riflettere su quanto cose che appaiono semplici e banali, come chiacchierare un’ora con qualcuno, siano in realtà i doni più preziosi e i momenti più importanti. Ecco lo scatto di cui vi parliamo.

Una grande dolcezza quella dimostrata dalla bellissima Claudia Ruggeri.