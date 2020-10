Claudio Amendola, sapete quanto guadagna? “Non mi vergogno di parlarne”, ecco le parole dell’amatissimo attore su questo particolare argomento.

Claudio Amendola è uno degli attori più amati del cinema italiano. Oltre che per il suo talento, è molto apprezzato anche per il suo incredibile fascino, che nel tempo l’ha fatto diventare un vero e proprio sex symbol. Figlio d’arte, nato dal grande doppiatore e attore Ferruccio Amendola e da Rita Savagnone, Claudio ha cominciato la sua carriera da giovanissimo e ancora oggi è un attore apprezzato e amato. Sposato con la collega Francesca Neri, con cui ha un figlio di nome Rocco, Claudio ha avuto anche un precedente matrimonio con la doppiatrice Marina Grande, da cui sono nate le sue figlie Alessia e Giulia, ma soprattutto è nonno del piccolo Diego. La sua è stata ed è tuttora una carriera importante, in cui ha alternato cinema e televisione, facendo anche il conduttore, com’è successo con Scherzi a Parte e altri programmi. Insomma, Amendola è un artista poliedrico e di grande talento. Ma sapete quanto guadagna? E’ stato lui stesso a raccontarlo in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha detto parole molto forti e chiare: scopriamole insieme.

Claudio Amendola, sapete quanto guadagna? E’ stato lui stesso a raccontarlo: “Non ho problemi a parlarne”

Claudio Amendola è sempre stato apprezzato per il suo talento, la sua bellezza e anche la sua simpatia. Romano e romanista doc, Claudio è una persona molto schietta e sincera e lo ha dimostrato anche in un’intervista rilasciata nel 2015 a Vanity Fair, nella quale ha parlato in maniera aperta e senza filtri dei suoi guadagni. Sapete a quanto ammontano? Non possiamo darvi la cifra precisa, ma dalle sue parole si può dedurre che sia piuttosto alta. Amendola, infatti, ha confessato di fare il suo lavoro perché gli piace e anche perché lo pagano bene: “Guadagno tanto da tanti anni e sono abituato a guadagnare tanto”, ha detto l’attore senza peli sulla lingua, “Non ho problemi a parlarne perché pago tutte le tasse che devo pagare”, ha poi aggiunto, spiegando che per lui è giusto lavorare per soldi, “perchè tanto se non li danno a me li danno a un altro, mica vanno in beneficenza”.

Sempre nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Amendola ha detto che grazie ai suoi guadagni ha potuto comprare una barca, ma che poi ha preferito non averla più, perché il suo rapporto con il denaro nel tempo è cambiato: “Esiste un livello di benessere oltre il quale non mi interessa andare”, ha detto. Cosa ne pensate delle sue parole?