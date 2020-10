Drammatica notizia, l’episodio accaduto questa notte, è stata proprio lei a dare la conferma: ha perso il bambino che aspettava per un aborto spontaneo.

Una notizia drammatica ha sconvolto i social a qualche ora dall’alba: la famosissima modella Chrissy Teigen, che era stata ricoverata qualche giorno fa a causa di un’emorragia, ha perso il bambino che aspettava per un aborto spontaneo. A raccontarlo agli oltre trentaquattro milioni di fan che la seguono sul suo profilo Instagram è stata proprio lei, con grande coraggio e immensa forza, postando delle immagini molto toccanti accompagnate da un messaggio pieno d’amore e dolore. La modella, sposata con John Legend, ha altri due figli con il marito, Luna e Miles e pare che il piccolo che non è sopravvissuto fosse un altro maschietto. La drammatica notizia è stata annunciata con un lungo messaggio in cui ha espresso tutto lo shock per un dolore che non aveva mai provato prima e in cui dichiara tutto l’amore che proverà sempre per il suo innocente bambino.

Chrissy Teigen, la drammatica notizia

La modella Chrissy Teigen e il marito John Legend hanno condiviso un lungo messaggio per spiegare al mondo che il loro terzo figlio non è sopravvissuto ad un aborto spontaneo. La drammatica notizia è stata un colpo al cuore, a quanto pare l’emorragia che ha colpito la modella è stata troppo forte e non sono bastate le trasfusioni per salvare il piccolo. Chrissy Teigen ha spiegato, con grande forza, che non avevano scelto ancora un nome per il bimbo ma che avevano iniziato a pensare a “Jack” e che sarà sempre parte della loro famiglia. Molto toccanti e dolorosissime le immagini che mostrano la modella in ospedale che stringe a sé il piccolo. Ecco il posto condiviso da Chrissy Teigen in cui annuncia la drammatica notizia.

Non ci sono mai parole in una situazione del genere, eppure la modella è riuscita ad esprimere con immenso amore tutto il dolore provato e l’infinita tristezza che hanno colpito lei e il marito.

Ci uniamo al cordoglio dimostrato da tutto il mondo e siamo vicini a Chrissy Teigen e a suo marito a cui auguriamo tanta forza in un momento così drammatico.