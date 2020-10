Una confessione molto particolare, quella della famosissima attrice, che ha rivelato questo particolare durante un’intervista: “Quando faccio l’amore…”

La meravigliosa attrice ha svelato un dettaglio personale: “Quando faccio l’amore le luci devono essere spente”. Corrono gli anni novanta e Sabrina Ferilli è una delle attrici più belle e amate del panorama italiano. Originaria di Roma, diplomata al liceo classico, sceglie di inseguire la carriera dello spettacolo con il successo che tutti conosciamo. Sabrina Ferilli è inarrestabile, affascinante e carismatica, sceglie con cura i ruoli da interpretare e i suoi personaggi sono sempre di grande effetto e la consacrano come attrice famosa. Celebre resta il suo duetto sulle note di “Alta Marea” con Fiorello. Proprio nello stesso periodo l’attrice rilascia un intervista al giornalista Mario Biondi in cui svela un dettaglio sulla sua vita privata:“Quando faccio l’amore le luci devono essere spente” afferma. Scopriamo i dettagli.

La famosa attrice Sabrina Ferilli, la confessione particolare

Negli anni novanta il giornalista Mario Biondi intervista la bellissima Sabrina Ferilli e ripercorre con lei la carriera in ascesa. Arrivano a parlare di nudo televisivo, della scelta di girare o meno senza vestiti e all’attrice viene chiesto se sarebbe disposta a farlo. Sabrina Ferilli risponde che il regista dovrebbe convincerla riguardo la necessità artistica della scena in questione e che “spogliata recita male”. La famosa attrice aggiunge una confessione, un dettaglio importante: “Quando faccio l’amore le luci devono essere rigorosamente spente” dice, spiegando di non avere un rapporto facile con il nudo. Una confessione incredibile da una donna dalla bellezza sopraffina, dotata di un fisico statuario e di fascino senza tempo. Oggi, Sabrina Ferilli è una delle attrici più famose non solo in Italia, ma anche all’estero grazie alla partecipazione a “La Grande Bellezza”, film che ha vinto il premio Oscar. Al momento, la stiamo ammirando a Tu si que vales insieme a Maria De Filippi e il duo regala sempre momenti pieni di divertimento.

Voi avevate mai letto l’intervista del giornalista Mario Biondi a Sabrina Ferilli?