Al GF Vip sembra stia nascendo un feeling anche tra Francesco Oppini e Dayane Mello, ma cosa ne pensa la fidanzata di lui?

Quest’anno la Casa del GF Vip sta vedendo nascere svariate ‘sintonie’ tra i concorrenti: oltre alla particolare vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e all’interesse (neanche tanto dissimulato) di Guenda Goria per il bel Massimiliano Morra, anche altri due concorrenti sembrano interagire più che come semplici amici. Stiamo parlando del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, e della modella brasiliana Dayane Mello. I due in questi giorni sembrano particolarmente vicini e l’atteggiamento della Mello sembra piuttosto determinato a conquistare il giovane che però da due anni ha una fidanzata, Cristina Tomasini, la quale ha comprensibilmente detto la sua sui social circa il comportamento della modella e di Oppini nella Casa.

Francesco Oppini e Dayane Mello, la fidanzata di lui non ci sta: la reazione sui social

Al vedere gli ultimi sviluppi del rapporto tra il fidanzato Francesco e la modella, Cristina Tomasini ha lanciato un segnale indiretto sul suo profilo Instagram. La ragazza ha infatti condiviso una storia con lo screenshot del tweet di un utente: “Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata”. In pratica Cristina condivide in pieno questo pensiero ed effettivamente potremo farci un’opinione più chiara sulla faccenda solo col passare dei giorni e clon le prossime puntate del programma, perché è molto probabile che la questione sarà uno degli argomenti trattati. Sicuramente Francesco Oppini sembra molto innamorato di Cristina, tanto che nelle scorse puntate ha detto che la ragazza è stata un dono dal cielo, forse mandatogli dalla fidanzata perduta in un incidente stradale anni fa.

Vedremo cosa accadrà tra i due concorrenti e soprattutto, se Cristina deciderà di intervenire in diretta nelle prossime puntate.

