Gerry Scotti, retroscena a sorpresa sulla sua nascita: sapete dov’è nato?

Retroscena a sorpresa sulla nascita di Gerry Scotti: sapete dov’è nato il conduttore televisivo? Ecco la verità

Il vero nome di Gerry Scotti è Virginio Scotti. Lo pseudonimo nasce alle scuole medie, quando i suoi coetanei lo chiamavano appunto Gerry e da allora ha deciso di adottarlo come soprannome. Il celebre conduttore televisivo è conosciuto anche come Zio Gerry o Dottor Scotti ed è uno dei migliori in circolazione nel suo mestiere. L’uomo ha legato la sua immagine alla rete fondata da Pier Silvio Berlusconi. Scotti ha all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset, sia come conduttore che come giudice. È stato protagonista di moltissimi programmi di successo, tra i quali figurano “Chi vuol essere milionario“, Caduta libera e altri programmi come The Wall e Conto alla rovescia. Gerry, inoltre, figura tra i conduttori di Striscia la notizia, anche se quest’anno non sarà dietro al bancone insieme a Michelle Hunziker, e tra i giudici di Tu si que vales, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Gerry Scotti, il retroscena sulla sua nascita

Gerry Scotti nasce a Camporinaldo (frazione di Miradolo Terme), in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956. Gerry, all’anagrafe Virginia, ha preso il nome di un suo zio. L’uomo è figlio unico: il padre Mario era un operaio che lavorava alle rotative del Corriere della Sera, mentre la madre, anche lei di Miradolo Terme, era una casalinga. Sulla nascita di Scotti c’è un retroscena molto ‘curioso’: l’uomo, infatti, sarebbe nato in casa e la mamma l’avrebbe partorito addirittura sul tavolo da cucina. Dopo alcuni anni dalla nascita del loro figlio, la famiglia Scotti si trasferì a Milano. Gerry ha frequentato il liceo classico e si è iscritto poi a Giurisprudenza, senza però completare gli studi, fermandosi a soli due esami dal titolo. La sua carriera è iniziata in radio, prima Radio Deejay e poi Radio 101, mentre l’esordio in televisione avviene all’inizio degli anni Ottanta con Deejay Television su Italia Uno.

Riguardo alla sua vita privata, invece, il conduttore televisivo si è sposato nel 1991 con Patrizia Grosso, dalla quale si è poi separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. I due hanno avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Scotti ha dichiarato che il giorno in cui diventerà nonno abbandonerà definitivamente la televisione. I suoi fan ovviamente sperano avvenga il più tardi possibile. Il conduttore televisivo è un’icona della televisione italiana.