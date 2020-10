GF VIP 5, indiscrezione bomba: presto due ingressi clamorosi?

View this post on Instagram

Una chiacchierata con LUCA ONESTINI. SOLEIL? “Tutti facciamo errori nella vita, ma dalle peggiori esperienze poi nascono le migliori, come quella che sto vivendo ora con Ivana”. E, a proposito di quest’ultima Luca afferma: “Ogni volta che siamo fisicamente separati si inventano di tutto, ma la nostra relazione si basa su fiducia e rispetto…” E poi ci sono le “Chicche di @gabrieleparpiglia ✨‼️ – Iconize non voleva dire di aver fatto i provini per questo GFVIP? – Gabriel Garko è single? – Tra i nuovi ingressi nella casa del GF sarebbero in trattativa Ignazio Moser e Andrea Damante ma in una veste speciale! Per saperne di più non vi resta che guardare la puntata! 🍿 @gruppomondadori In collaborazione con Orogel. • • • • #CasaChi #lucaonestini #iconize #tommasoZorzi #andreadamante #ignaziomoser #gfvip #chimagazineit