GF Vip, Elisabetta Gregoraci, parla l’ex manager :”Sta mentendo”

Al Gf Vip stanno arrivando dichiarazioni shock da Elisabetta Gregoraci, ma spunta fuori un’indiscrezione: secondo l’ex manager sta mentendo..

Da quando ha mancato al primo ingresso nella casa del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci ha fatto molto discutere. Dalla seconda puntata andata in onda il 18 Settembre, Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Il suo era uno degli esordi tanto atteso e vociferato, e finalmente eccola qui. In tutto il suo splendore è entrata nella casa più mormorata d’Italia e fin da subito pare abbia legato in particolar modo con uno dei concorrenti maschi della casa, stiamo parlando di Pierpaolo Petrelli. In questi ultimi giorni si è aperta tanto con i concorrenti della casa ai quali ha raccontato del suo passato ed in particolar modo del suo rapporto con il suo ex marito e compagno, l’imprenditore Flavio Briatore, il quale commenta di tutta franchezza gli episodi che hanno visto protagonista Elisabetta nella casa :“Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok -e non contento delle dichiarazioni fatte fa sapere :”Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?. La showgirl calabrese ha raccontato di come ha vissuto la sua relazione amorosa con l’imprenditore, confessando di un retroscena della loro relazione che la giovane a quanto pare non gli ha mai perdonato. In queste ultime ore giunge un’indiscrezione, da parte di qualcuno che tempi addietro è stato molto vicino alla Gregoraci, stiamo parlando del suo ex manager Francesco Schiena Soprani il quale in un’intervista dichiara che quanto detto dalla Gregoraci sulla storia con Briatore, non sia proprio come lei racconta. Scopriamo di più.

Gf Vip, spunta un’indiscrezione su Elisabetta Gregoraci: parla l’ex manager

Sarebbe stato manager della conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci dal 2005 al 2007, Francesco Schiena Soprani. Il giovane a quanto pare non si è trovato completamente d’accordo con quanto dichiarato dalla Gregoraci ai suoi coinquilini nella casa del Gf VIP. La giovane in questi ultimi giorni ha raccontato di aver sacrificato la sua vita per stare con Flavio Briatore. Inoltre durante una chiacchierata con la contessa Patrizia De Blanck, Elisabetta ha raccontato di un episodio del passato che non dimenticherà mai e che non ha mai perdonato al suo ex marito. Spunta però in queste ultime ore un’indiscrezione sulla Gregoraci. In un intervista per il settimanale Nuovo, il suo ex manager Francesco Schiena Soprani ha fatto delle dichiarazioni un po diverse da quanto Elisabetta ha raccontato nella casa :“La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente” – e spunta qui un’indiscrezione che lo stesso ex manager dichiara, a quanto pare i due hanno avuto un flirt, e proprio per l’intima confidenza che c’era tra i due, lui dichiara :”Su Briatore mente. Ci si fidanzò proprio perché lui era Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo – parole insomma abbastanza forti quelle di Soprani che intende inoltre rincarare la dose: “Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”.

Sarà uno degli argomenti si cui Elisabetta dovrà fare chiarezza in puntata? Lo scopriremo solo Venerdì 2 ottobre, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.