GF Vip, Massimiliano Morra, qual è il suo titolo di studio? Non lo immaginereste mai, una scoperta davvero sorprendente.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio da pochissimo tempo e già sono molte le novità riscontrate. Nelle prime due puntate sono stati presentati i concorrenti di questa nuova stagione, che anche quest’anno è condotto dal bravissimo Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Fin dall’esordio del reality sono avvenuti diversi e inaspettati colpi di scena, come l’abbandono a poche ore dall’inizio di Flavia Vento, che non ha sopportato la lontananza dai suoi amatissimi cani. Tra i concorrenti in gioco anche l’apprezzatissimo attore Massimiliano Morra, che appena entrato nella casa più spiata d’Italia ha già dovuto affrontare una situazione decisamente imbarazzante. Infatti, l’uomo si è trovato di fronte la sua ex Adua Del Vesco, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo quell’iniziale confronto nel corso dei giorni tra i due ci sono stati diversi battibecchi fino ad arrivare a quanto sembra ad un definitivo chiarimento. Massimiliano Morra è un attore molto amato ed apprezzato, grazie ai numerosi ruoli da lui interpretati, come in ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Furore’, ‘Pupetta-Il coraggio delle donne’, e tantissimi altre importanti fiction. Non tutti sanno però che il famoso attore nonostante la sua eccellente carriera ha continuato a studiare: volete sapere qual è il suo titolo di studio? Non lo immaginereste mai.

GF Vip, Massimiliano Morra, qual è il suo titolo di studio

Massimiliano Morra è uno degli attori più apprezzati ed amati degli ultimi anni, grazie al suo talento maestoso ha saputo conquistare l’amore del pubblico, ma non solo, com’è evidente, l’uomo possiede una straordinaria bellezza, difficile ovviamente da non notare. L’uomo è uno dei concorrenti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, infatti nella casa più spiata d’Italia si è trovato al centro del gossip. Il tutto dovuto al fatto che il noto attore ha rincontrato all’interno del reality la sua ex fidanzata, e proprio lì i due hanno avuto un forte chiarimento. Massimiliano è oggi un eccellente attore, ma non tutti sanno che nonostante il successo ottenuto, ha anche proseguito i suoi studi.

Infatti, Morra ha continuato a studiare e nel 2014 si è laureato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava. Possiamo affermare che Massimiliano Morra oltre ad possedere immense doti attoriali ha anche tenuto ben nascosto un’altra sua grande passione, quella per lo studio della medicina. L’attore ha dimostrato che il successo non è tutto, ma che per raggiungerlo è necessario avere ben altro.

