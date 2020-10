Giulia De Lellis, racconta il ‘dramma’ che sta vivendo dopo essersi trasferita nella nuova casa: “Non troviamo una cura”, il racconto

L’arrivo di Giulia De Lellis al Lido di Venezia, alla passerella dei vip ospiti della Biennale ha fatto chiacchierare e mormorare per moltissimo tempo. Inutile dirvi che tutti gli occhi sono stati puntati su di lei e moltissimi sono stati i complimenti che ha ricevuto. Soprattutto in merito al messaggio di Body Positive che ha mandato. Non è certamente da tutti sfilare con l’acne su un red carpet tra i più famosi del mondo. La ragazza appena arrivata a Venezia ha stupito tutti con un outfit veramente molto particolare. L’influencer infatti indossava un look total white, composto da un minidress leggero e vaporoso, con delle balze, un paio di decoltè dello stesso colore e un paio di occhiali da sole molto retrò; i gioielli indossati le sono stati donati dal noto brand Salvini Jewels… La ragazza è scesa con sicurezza dal battello e ha sfoggiato senza paura e soprattutto senza vergogna con il problem di acne che ormai da anni la colpisce.

Giulia De Lellis, il ‘dramma’ che sta vivendo: “Non troviamo una cura”

Giulia ha strabiliato davvero tutti con il suo arrivo a Venezia e sicuramente, la cosa di cui maggiormente si è parlato, è stata la sua acne. La ragazza ci sta combattendo ormai da diverso tempo, e il suo non è un caso semplice. In diverse occasioni ha parlato di delle cure molto aggressive, che l’hanno particolarmente destabilizzata e fatta soffrire. La sua pelle è molto infiammata e i bulbi decisamente evidenti proprio nella zona delle guance. Attraverso il suo profilo social Instagram la ragazza ha spiegato attualmente cosa sta facendo per curarsi.

Appena finito di fare il trasloco la ragazza è tornata in cura dalla sua dermatologa. I risultati purtroppo non sono stati quelli sperati e al momento la ragazza non sembra avere una soluzione. Affranta la ragazza ha spiegato di non riuscire a trovare una cura alla sua situazione acneica e che qualsiasi tipo di cura risulta inutile. Che brutta situazione! Ovviamente noi non possiamo che augurarle di riuscire a risolvere questa problematica, anche se è bellissima anche così! Continuate a seguirla sul suo profilo social Instagram Ufficiale.