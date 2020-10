Era Giulia Biancofiore in “Un medico in famiglia”, la migliore amica di Annuccia, oggi è una cantante di grande successo con una carriera incredibile: ve la ricordate?

Era Giulia Biancofiore in un Medico in Famiglia, interpretava la migliore amica di Annuccia e la loro amicizia veniva messa a dura prova da un ragazzo. Oggi, la bellissima Giulia Luzi, questo il nome dell’attrice, è famosissima e ha una carriera incredibile alle spalle. Classe 1994, nata a Roma, è stata la doppiatrice di Miley Cryrus per Hanna Montana. Dal 2006 partecipa ad un’altra serie di immenso successo, I Cesaroni, dove ha lavorato con un altro attore diventato famoso nella recentissima serie Curon, Federico Russo. Giulia Luzi ha sempre avuto una voce splendida e, spesso, i suoi personaggi sono stati adattati per far risaltare questa dote naturale: in “Un medico in famiglia” è proprio lei a cantare la sigla “Je t’aime” e la vediamo partecipare ad un concorso canore in cui interpreta il brano “Giulia” scritto per lei da Annuccia. La sua carriera inarrestabile e il suo talento l’hanno resa protagonista di uno dei Musical che hanno riscosso maggiore successo in Italia: Romeo e Giulietta, Ama e Cambia il Mondo dove ha ricoperto il ruolo della protagonista. Non è finita qui, scopriamo il resto.

Giulia Luzi, com’è oggi l’interprete di Un medico in famiglia

Una carriera sfavillante quella di Giulia Luzi, che ha esordito sul piccolo schermo con i Cesaroni e Un Medico in Famiglia e oggi è una vera e propria star. Le sue doti canore l’hanno condotta fino al Festival di Sanremo e poi è approdata in uno dei programmi televisivi più seguiti e amati dal pubblico: Tale e Quale Show, di recente tornato in onda con la nuova edizione. La giuria e la critica sono rimasti ammaliati dalla sua bravura e dalla voce incredibile e le sue interpretazioni hanno conquistato il pubblico che ha iniziato a seguirla con attenzione sui social e sul suo profilo Instagram. Oggi, Giulia Luzi è una cantante di grande successo e il suo talento promette di esplodere come una meteora. Una chicca: sapete che Barbara Cola, concorrente di questa edizione di Tale e Quale Show, ha interpretato la madre di Giulietta, quindi di Giulia Luzi, nel musical Romeo e Giulietta?

La magnifica Giulia Luzi è una fonte di energia inarrestabile e non vediamo l’ora di ammirarla nel suo prossimo progetto.