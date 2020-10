Lorella Cuccarini va via dalla Rai? Il futuro della conduttrice è incerto

Lorella Cuccarini va via dalla Rai? Il futuro della conduttrice si dice incerto, non condurrà nemmeno il noto programma televisivo

Attrice, conduttrice televisiva, ballerina, showgirl, cantante, Lorella Cuccarini ha davvero catturato i telespettatori italiani con le sue ammirabili doti. L’abbiamo vista in numerosi programmi televisivi, bellissima e con quel sorriso raggiante è una delle showgirl scoperte da Pippo Baudo, Sulle note di La Notte Vola, Lorella ha ottenuto un successo strabiliante, è stato uno dei brani che ci ha fatto ballare e che ancora oggi ci coinvolge! Le sue doti canore l’hanno portata anche al Festival di Sanremo. Famosissima anche per essere apparsa sul piccolo schermo come attrice nelle fiction televisive L’Isola di Pietro e Lo Zio d’America. E l’abbiamo trovata conduttrice del programma televisivo in onda su Rai 1, La Vita In Diretta, insieme al conduttore Alberto Matano. Uno degli episodi che l’hanno vista protagonista in questi ultimi tempi è stato proprio un litigio che la conduttrice avrebbe avuto dietro le quinte con Alberto Matano, litigio successivo al quale la conduttrice ha lasciato il programma, da questo episodio deriva una decisione inaspettata della Cuccarini. Sorge però un’indiscrezione, che farebbe restare incerto il futuro della conduttrice sulla rete Rai.

Lorella Cuccarini fuori dalla Rai? Il futuro della conduttrice è incerto

Come aveva anticipato Blogo qualche tempo fa, Lorella Cuccarini sarebbe apparsa tra i nomi presenti nel palinsesto Rai presentato a Roma nel luglio scorso; la conduttrice avrebbe dovuto prendere la conduzione dello Zecchino D’oro. A quanto pare però, la conduzione del programma musicale dello Zecchino D’Oro non spetterebbe più alla Cuccarini. Infatti, secondo TvBlog il direttore di rete Stefano Coletta avrebbe pensato di affidare la conduzione dello Zecchino d’Oro alla conduttrice Mara Venier, che quindi oltre alla messa in onda di Domenica In dovrebbe anche presentare i 3 appuntamenti che precederanno l’evento che si svolgerà in prima serata al quale sarà presente anche il direttore artistico Carlo Conti. Al momento si tratta di voci non di certezze, perché non ci sono ne date confermate, ne tantomeno è stato difatti deciso chi ci sarà effettivamente alla conduzione del programma. Ed inoltre secondo quanto raccontato da Blogo precedentemente, la Cuccarini dovrebbe essere presente al Festival di Sanremo.

Per adesso il futuro in Rai della conduttrice sembrerebbe incerto, ma seguiranno aggiornamenti ed auguriamo il meglio alla nostra bellissima conduttrice!