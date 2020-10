Ricky Memphis, sapete qual è il vero nome dell’amatissimo attore?

Ricky Memphis, sapete qual è il vero nome dell’amatissimo ed apprezzatissimo attore? Ve lo sveliamo noi.

E’ stato tra i protagonisti della seguitissima serie televisiva Distretto di Polizia, l’amato attore Ricky Memphis ha vestito i panni dell’ispettore Mauro Belli nelle prime sei stagioni, conquistando il pubblico italiano. Tutti ricorderanno questa famosissima serie tv che ha raggiunto allora una fama eccezionale, ponendosi tra le fiction più seguite degli anni 2000. Il noto attore ha dimostrato le sue doti attoriali anche in numerosi importanti film, che l’hanno condotto ad un enorme successo. Tanto apprezzato da essere rivestito di rilevanti premi, quali Miglior attore non protagonista nel fim ‘Ultrà’. Il suo primo ruolo da protagonista risale al 1991 in ‘Pugni di rabbia’ di Claudio Risi, dove interpreta il personaggio di un pugile che svolge contemporaneamente due lavori prima di realizzare il suo più grande sogno, ossia quello di sfondare nella boxe e riuscire a vincere l’agognata medaglia di campione regionale. Possiamo sicuramente sostenere che Ricky Memphis è riuscito a colmare la sua carriera di importanti lavori cinematografici, e non poteva essere diversamente dato che possiede un magnifico talento. Non tutti sanno però che in realtà l’amatissimo attore non è portatore del nome Ricky Memphis sin dalla nascita: sapete qual è il suo vero nome? Beh ve lo sveliamo noi.

Ricky Memphis, qual è il vero nome dell’amatissimo attore

L’amatissimo e seguitissimo attore Ricky Memphis ha iniziato la sua carriera a piccoli passi, con minime parti in diversi film per poi toccare successivamente la fama nazionale. Lo ricordiamo certamente nel ruolo dell’ispettore Mauro Belli nella famosa serie televisiva nata negli anni 2000 ‘Distretto di polizia’, che ha dato all’uomo una grande popolarità. Ha lavorato in numerosi e rilevanti film, ottenendo anche diversi premi, grazie alle sue maestose doti attoriali, che fin dall’inizio della sua carriera hanno incantato il pubblico italiano. Non tutti sanno però che il vero nome dell’amato attore non è Ricky Memphis ma bensì un altro. Siete curiosi di scoprire qual è il suo nome di nascita? Beh ve lo sveliamo noi. Il suo nome è in realtà Riccardo Fortunati.

Riccardo ha cambiato il nome in Memphis, perchè fin dalla sua giovinezza ha avuto una forte passione per il celebre e immenso Elvis Presley, infatti non tutti sanno che Memphis è proprio la città natale di Elvis. Una scoperta davvero inaspettata e sorprendente che mostra il grande amore dell’attore della nota serie Distretto di polizia per il famoso cantante. Inoltre, Ricky ha anche dichiarato in passato di essere un forte credente e di avere una grande guida spirituale, un sacerdote che l’ha accolto tra le sue braccia. Beh possiamo dire che Ricky Memphis è un personaggio del mondo dello spettacolo davvero incredibile che riserva numerosi colpi di scena, ma che per la sua personalità tanto riservata ha tenuto nascosto in tutti questi anni.

