La splendida bimba in questa foto è oggi una bellissima attrice che ha recitato in molte fiction di successo e partecipato anche al GF Vip, riuscite a riconoscerla? Indizio: potete chiamarla “Marchesa”.

La bellissima bimba che vedete in questa foto oggi è un’attrice famosissima che ha preso parte a fiction di grande successo ed è stata una concorrente del GF Vip. Indizio: potete riferirvi a lei come “Marchesa”. Avete capito di chi si tratta? Della splendida Jane Alexander ovviamente, diventata volto noto nel panorama televisivo con il personaggio della Marchesa Lucrezia Van Necker per la serie fenomeno “Elisa di Rivombrosa“. Nonostante il ruolo le abbia causato qualche problema, resta uno dei più iconici: come dimenticare la sfavillante chioma rossa e l’aria calcolatrice che la bella Marchesa usava per mettere nei guai Elisa, interpretata dalla talentuosa Vittoria Puccini? In questo scatto, la famosissima attrice Jane Alexander era solo una bimba e noi vi riveliamo i dettagli incredibili che l’accompagnano.

La bellissima bimba è la famosissima attrice Jane Alexander

Una vera e propria icona, Jane Alexander, attrice e modella di origini inglesi che ha conquistato il nostro paese con il suo fascino e la sua bellezza. La foto che vi abbiamo mostrato fu scattata il giorno del matrimonio dei suoi genitori e la stessa Jane dichiara che, quando gliela mostrarono per la prima volta da bambina, rimase interdetta. “Dissi che non era possibile, che prima ci si sposa e poi si fa i figli” ha raccontato l’attrice sul suo profilo Instagram. I genitori le spiegarono che le cose non funzionano proprio in questo modo e le “aprirono la mente”, ha aggiunto Jane Alexander. Il dolce ricordo è pieno di tenerezza, soprattutto perché pare che ancora oggi la coscia sia la parte del pollo che preferisce, proprio come quando era solo una bimba e non una famosissima attrice. La somiglianza è impressionante, la chioma folta è rimasta la stessa e i grandi occhi espressivi bucano lo schermo.

E voi, avevate riconosciuto la famosissima attrice nella dolce bimba della foto?