Riconoscete questi bambini? Oggi sono due amatissimi volti della tv; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che, attraverso i loro profili social, condividono scatti del loro passato. Dai ricordi tra i banchi di scuola, agli inizi della carriera. Ma, i particolare, scatti da bambini. Come quello che vi mostriamo ora. Guardate bene questi due bambini mori e dal sorriso tenerissimo. Li riconoscete? Sono due amatissimi volti della nostra tv. Hanno partecipato a varie trasmissioni di successo, tra cui Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Ultimo indizio: sono fratelli! Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Riconoscete questi bambini? Oggi sono due amatissimi volti della tv, ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip

Belli, simpatici e super uniti sin da bambini, come si vede nello scatto pubblicato qualche tempo fa su Instagram. Chi sono questi due fratellini al mare? Si tratta proprio di loro, Luca e Gianmarco Onestini, due volti molto amati della nostra tv. Il primo a diventare famoso è stato Luca, protagonista della seguitissima trasmissione Uomini e Donne. Prima corteggiatore, poi tronista, nel programma di Maria De Filippi Luca ha conosciuto la bionda Soleil Sorge, ma la loro storia non ha avuto lieto fine. È nella casa del GF Vip che, invece, ha conosciuto la sua attuale fidanzata, la bellissima modella Ivana Mrazova, da cui è ormai inseparabile. E nella casa del GF Vip, nella successiva edizione, ci è entrato anche Gianmarco, fratello minore di Luca. Entrambi sono sempre pronti ad aiutarsi ed appoggiarsi, anche durante i rispettivi percorsi in tv. Un legame splendido che, come si vede nella foto che vi abbiamo mostrato, ha inizio sin da bambini.

E voi, avevate riconosciuto l’identità di questi piccoli fratelli prima che vi svelassimo che erano gli Onestini? Nel frattempo, cosa aspettate a seguire Luca e Gianmarco sui rispettivi profili Instagram: sono ricchi di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!