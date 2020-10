Sara Affi Fella, chi è il suo compagno Francesco Fedato: età, carriera, vita privata e profilo Instagram del noto calciatore.

Sara Affi Fella è stata una delle troniste che hanno fatto più discutere nella storia di Uomini e Donne, ma è sempre stata anche molto apprezzata per la sua bellezza e la sua simpatia. Sempre molto presente e attiva sui social, Sara ha oltre 900mila followers e li aggiorna costantemente su tutto quello che le succede. Proprio su Instagram ha annunciato mesi fa di essere incinta e sempre sui social ha mostrato poco fa il suo bambino, Tommaso, nato il 30 settembre 2020. Ma sapete chi è il papà del piccolo, ovvero il compagno di Sara? Si chiama Francesco Fedato ed è un noto calciatore: proviamo a conoscerlo meglio e a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Sara Affi Fella è fidanzata da più di un anno con il calciatore Francesco Fedato, dal quale ha avuto il piccolo Tommaso, nato solo poche ore fa. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Di sicuro possiamo dire che Francesco è molto riservato sulla sua vita privata e ha un profilo Instagram con poco più di 150mila followers, che però non aggiorna costantemente. A quanto pare i social non gli interessano così tanto, anche se comunque li utilizza di tanto in tanto, pubblicando foto e video del suo lavoro, ma anche scatti insieme alla sua compagna Sara, della quale è davvero innamoratissimo. Nato il 5 ottobre 1992, Francesco compirà tra qualche giorno 28 anni. Le sue origini sono venete, perché è nato a Mirano, in provincia di Venezia, ed è proprio nella città lagunare che è cominciata la sua carriera di calciatore. Dopo alcuni anni nelle giovanili del Venezia, infatti, Fedato è passato alla Lucchese e ha subito ottenuto una promozione, segnando 11 goal. Non è tutto però, perché Francesco ha esordito anche in Nazionale Under 20. Una carriera in crescita, dunque, quella del giovane attaccante, che oltre a dedicarsi con passione e dedizione al suo lavoro, è anche molto legato alla sua compagna e soprattutto alla famiglia che hanno appena creato insieme grazie alla nascita del piccolo Tommaso.

Spulciando il profilo Instagram di Francesco, non mancano anche foto con amici e familiari, a riprova del fatto che la famiglia è uno dei valori più importanti nella vita del calciatore, che è molto apprezzato anche per la sua bellezza e il suo fisico statuario. Voi cosa pensate di lui?