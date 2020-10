Temptation Island, i cinque momenti della terza puntata da rivedere assolutamente; riviviamoli insieme.

Ci siamo! Una nuova, scoppiettante, puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera, su Canale 5. Una puntata che ci ha regalato tantissimi colpi di scena! A partire dal finale inaspettato del falò tra Gennaro ed Anna. Emozioni, lacrime e sorprese… Riviviamo insieme i cinque momenti più belli della terza puntata di Temptation Island! Piccolo spoiler: ne vedrete e sentirete delle belle!

Temptation Island, i cinque momenti più belli della terza puntata: Gennaro ed Anna, fine di un amore

1- Gennaro ed Anna, stavolta è finita davvero

Apriamo questa rubrica così come l’abbiamo chiusa la scorsa settimana: con Gennaro ed Anna. La coppia era stata protagonista di un accesissimo falò di confronto, che, però, non si era del tutto concluso. Dopo aver lasciato il programma da solo, Gennaro ci ha ripensato, chiedendo di rivedere la sua Anna, per riconquistarla. Ma come è finita tra i due? Ebbene, non è finita bene. Anna si è presentata al falò straordinario, ma con nessuna intenzione di tornare alla vita di prima. A nulla è servita la lettera scritta per lei da Gennaro…la ragazza decide di lasciare il reality da sola. E stavolta in maniera definitiva.

Vi aspettavate questa conclusione per il percorso di Gennaro ed Anna? O credevate nel lieto fine?

2- “Gallina che non becca ha già beccato”

Se vi state chiedendo chi ha pronunciato questa ‘perla’, sì, la risposta è proprio quella che immaginate. Ancora una volta, Carlotta ha divertito il pubblico di Temptation Island, nonostante per lei non sia stata una puntata piacevole: il suo fidanzato Nello è sempre più vicino alla single Benedetta. E, durante il falò con Alessia, Carlotta spiega come se una persona non vuole qualcosa da te, è perché lo ha già ricevuto da qualcun altro. Sentite un po’:

E voi, conoscevate questo detto della gallina?

3- “Sbattimi in un muro”

Si, avete sentito bene! E ha sentito bene anche Davide, suo malgrado. A pronunciare queste parole è stata Serena, confidandosi col single Antonio. A chi si riferiva? Al single Ettore, che, secondo la ragazza, è poco intraprendete. Serena si aspettava che, se realmente interessato, il tentatore facesse qualcosa per dimostrarglielo. Da qui, l’invito ‘del muro’, che ha lasciato di stucco Davide…

La storia tra Serena e Davide sta prendendo una piega davvero inaspettata…Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire cosa accadrà!

4- “Non sto pensando a lui di là”

Tempi duri per Antonio. La sua fidanzata Nadia sempre essere sempre più vicina al single Stefano, col quale ha legato sin dai primi giorni trascorsi nel villaggio. Nella puntata in onda ieri, abbiamo visto i due passare molti momenti insieme, tra una gita in barca e una chiacchierata in spiaggia. E Nadia sembra essere sempre più coinvolta da Stefano, tanto da non pensare al suo fidanzato quando è con lui…

Antonio è davvero preoccupato della situazione. Sarà lui a chiedere il prossimo falò? Alessia Marcuzzi ha anticipato che, nella prossima puntata, ci sarà un nuovo confronto.

5- La ‘distruzione’ del villaggio

I quinto momento è, in realtà, uno spolier della prossima puntata, che abbiamo visto nelle anticipazioni di ieri sera. Ed è il momento che tutti attendevano! Può esistere un’edizione di Temptation Island senza qualcuno che distrugge il villaggio? La risposta è no! È stato il nuovo arrivato Salvo a pensarci: nelle immagini spoiler, si vede il ragazzo lanciare in aria un lettino e, successivamente, tirare un pugno all’armadio.

Una reazione bella forte, quella di Salvo. Cosa avrà combinato la sua fidanzata Francesca? Non ci resta che attendere mercoledì prossimo per scoprirlo!

Insomma, giunti al giro di boa, le situazioni per le coppie sono davvero complicate. Come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti? Noi ci ritroviamo qui, giovedì prossimo, per commentare la quarta, attesissima puntata del reality targato Maria De Filippi! Alla prossima!