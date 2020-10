Uomini e Donne, la sua storia con Costantino ha incantato i fan: com’è oggi Alessandra Pierelli, l’ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati di sempre. Sono ormai tantissimi anni che, ogni pomeriggio, Maria De Filippi fa compagnia al pubblico, attraverso le emozionanti storie d’amore nate proprio nel suo studio. E, di coppie, nella trasmissione di Canale 5 ne sono nate davvero tantissime. Alcune delle quali sono rimaste particolarmente nel cuore dei fan. Come quella che possiamo definire la prima vera coppia di Uomini e Donne, quella che ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori, per anni. Parliamo di Costantino Vitagliano ed Alessandra Pierelli! Sul trono più famoso della tv ci era seduto lui, mentre Alessandra era una delle corteggiatrici. Un tira e molla infinito, quello tra i due: il percorso nella trasmissione è stato ricco di emozioni. E, alla fine, il lieto fine: Costantino scelse proprio lei. Ma, a distanza di anni, com’è diventata adesso Alessandra Pierelli? Ve lo sveliamo subito, mostrandovi le immagini pubblicate sul suo profilo social.

Uomini e Donne, com’è diventata oggi Alessandra Pierelli, l’ex di Costantino Vitagliano

Di corteggiatrici amate dal pubblico, a Uomini e Donne, ne sono passate tante. Ma poche resteranno nel cuore dei telespettatori come lei, Alessandra Pierelli, la corteggiatrice per eccellenza! Si, perché è stata proprio lei a rubare il cuore di Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti della trasmissione di Canale 5, insieme a Daniele Interrante. Un successo incredibile, quello ottenuto da Costantino e Alessandra: la coppia ha letteralmente fatto innamorare il pubblico, che si è appassionato alla storia, seguendone ogni novità. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. E ora, a distanza di anni, come è diventata l’amatissima corteggiatrice tv? Ebbene, in molto ricorderanno di averla rivista in tv. Dove? A l‘Isola dei famosi 4, nell’edizione del 2006. Ma i fan, oggi, possono continuare a seguirla attraverso Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Curiosi di scoprire come è diventata Alessandra? Date un’occhiata:

Eh si, bellissima come sempre! Sembra davvero che il tempo non sia passato, per la splendida Alessandra. Che, oggi, è mamma di due splendidi bambini, Daniel e Liam, nati dall’unione con Fabrizio Baldassare, giocatore di poker professionista che ha sposato nel 2011.

Un tuffo nel passato emozionante, per i fan di Uomini e Donne, che non dimenticheranno mai il percorso di Costantino ed Alessandra, la coppia delle coppie! Quali sono le altre ex coppie della trasmissione che avete amato di più?