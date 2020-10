Uomini e Donne, anticipazioni 1 Ottobre: il gesto significativo di Jessica

Nella puntata oggi in onda di Uomini e Donne ci concentreremo sul trono classico e su un significativo gesto di Jessica: ecco le anticipazioni

Quest’oggi 1 Ottobre, andrà in onda su Canale 5 una puntata di Uomini e Donne incentrata principalmente sulle vicende che vedono protagonisti i tronisti del Trono Classico. Il tronista Davide Donadei cercherà un chiarimento con le sue corteggiatrici Beatrice Buonocore e Selene Querulo. Il comportamento della corteggiatrice Beatrice sembra trovare l’apprezzamento della tronista Jessica. Le due troniste Sophie e Jessica elimineranno qualcuno dei loro corteggiatori, ma per loro ne arrivano anche di nuovi. Sophie non si dice ancora particolarmente presa da qualcuno, al contrario dell’altra tronista Jessica sulla quale andremo a soffermarci proprio perché la giovane ha compiuto un gesto particolarmente importante e significativo. Scopriamo di più.

Uomini e Donne, il gesto significativo di Jessica

Vi abbiamo dato qualche piccola anticipazione di quello che vedrete oggi in puntata, ma adesso soffermiamoci su una tronista in particolare, protagonista della vicenda che stiamo per raccontarvi. Al dating show in onda su Canale 5 non mancano colpi di scena, litigi, incomprensioni, eliminazioni, avvicinamenti. E tra i tanti avvicinamenti a cui stiamo assistendo nel corso di queste puntate, uno in particolare ci ha colpito perché si sta rivelando davvero coinvolgente. Stiamo parlando della tronista Jessica Antonini e del corteggiatore Davide Lorusso. Tra i due è scattato un colpo di fulmine. Sebbene Jessica stia portando avanti anche la conoscenza con il corteggiatore Simone, sin dalla prima puntata Jessica e Davide si sono scambiati sguardi,si sono scambiati messaggi, si sono conosciuti ed a quanto pare la tronista sembra essere davvero molto presa, tanto da essere arrivata al punto di compiere per lui un gesto davvero significativo. Nell’esterna che vedremo in questa nuova puntata, il corteggiatore Davide porta Jessica da un tatuatore per regalarle un tatuaggio. Jessica ha una particolare passione per le rane, e così sceglie di tatuarsi proprio una piccola rana sul polso. Il gesto compiuto dalla tronista si è rivelato davvero significativo e l’esterna è stata per entrambi molto sentita ed importante.

In studio però sorgono dei primi commenti, perché il pubblico reputa la scelta di fare questo regalo come qualcosa di troppo prematuro per due che non si conoscono ancora molto bene, insinuano di fatti una conoscenza pregressa tra i due. Ma sarà nella prossima puntata che sarà rivelato un vero e proprio colpo di scena, che muterà completamente i rapporti tra la giovane tronista ed il suo corteggiatore.