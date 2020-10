Uomini e Donne, chi è Cristina: la nuova regina del Trono Over, tutto quello che c’è da sapere sulla dama.

È uscita per la prima volta in tv oggi, ma è già entrata nel cuore dei fan. Parliamo di Cristina, la simpaticissima nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne. 62 anni, pensionata e con un bel po’ di storie d’amore alle spalle, la dama lombarda si è fatta notare subito dal pubblico per la sua esuberanza, simpatia e solarità. Una vita privata bella ricca, quella di Cristina, che dichiara di aver avuto ben sei mariti! Matrimoni e convivenze, per la 62 enne, che oggi, però, è single e cerca l’amore vero: la storia più duratura, quella col padre di sua figlia Camilla, con cui ha convissuto per 23 anni. Ma scopriamo di più sulla simpaticissima nuova protagonista di Uomini e Donne, che in pochi minuti ha già conquistato milioni di fan.

Uomini e Donne, chi è Cristina: la nuova simpaticissima dama del Trono Over

Si chiama Cristina ed è già diventata un idolo per il pubblico di Uomini e Donne. La sua simpatia contagiosa ha fatto impazzire i telespettatori della trasmissione, durante la puntata andata in onda oggi, 1 ottobre 2020. Una serie infinita di ex fidanzati, per la simpaticissima Cristina, che sin da subito ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. “Ho visto già un uomo che mi interessa, è Daniel!”, ha dichiarato pochi minuti dopo il suo ingresso in studio. Spigliata come poche, Cristina è di Milano, ma abita a Magenta. Laureata in Medicina, ha insegnato per 36 anni, ma ora è pensionata. Ama leggere, viaggiare, e soprattutto gli animali. A Uomini e Donne, infatti, Cristina cerca un uomo che abbia, come lei, la passione per gli animali, un uomo colto, curioso e libero dai pregiudizi. “Sono indipendente, non ho bisogno di un uomo che mi mantenga”, precisa la dama. Che si candida a diventare protagonista assoluta nel salotto di Maria De Filippi.

Dopo tante storie fugaci, Cristina riuscirà a trovare l’uomo giusto nella trasmissione di Canale 5? Noi non vediamo l’ora di seguire il suo percorso a Uomini e Donne. Siamo certi che ne vedremo delle belle! Appuntamento a domani, ore 14.45, per una nuova attesissima puntata di Uomini e Donne. Voi la seguirete?

Le novità di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da qualche settimana, ma è già entrata nel vivo! Il pubblico si è appassionato alle nuove vicende della trasmissione targata Queen Mary, che, quest’anno, regala ancora più colpi di scena. Merito della grande novità introdotta quest’anno: la fusione del trono Over e Trono Classico, dove dame e cavalieri possono interagire con tronisti, corteggiatori e corteggiatrici. Accade davvero di tutto a Uomini e Donne! E, molto presto, assisteremo anche alla prima scelta della trasmissione…la coppia non ha resistito e ha deciso di viversi la loro storia fuori. Stay tuned!