Adua Del Vesco, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai; ecco alcune curiosità sulla bellissima attrice.

È una delle attrici più amate del nostra tv. E, attualmente, è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 5. Di chi parliamo? Della bellissima Adua Del Vesco, una delle protagoniste assolute del reality di Canale 5. Questo anche perché, nella Casa, Adua ha ritrovato l’ex fidanzato Massimiliano Morra, col quale, all’inizio, ha avuto un duro scontro, nel corso della prima puntata. Col passare dei giorni, però, il rapporto tra i due è migliorato ed ora convivono nella casa in armonia. Ma in tanti si saranno chiesti: quanti anni ha la bellissima Adua? Ebbene, nonostante la sua grande popolarità, l’attrice è davvero molto giovane. Scopriamo di più.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Adua Del Vesco, sapete quanti anni ha la concorrente del Grande Fratello Vip 5? Non immaginereste mai

Adua Del Vesco è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Bellissima come poche, l’attrice è sin da subito tra i concorrenti più i vista di questa edizione. Protagonista dell’emozionate incontro con Gabriel Garko, Adua si sta facendo conoscere dal grande pubblico, che ne apprezza la dolcezza e la sincerità. Ma in molti si saranno chiesti: quanti anni ha la bellissima attrice? Ebbene, nonostante sia stata protagonista di tantissime fiction, Adua è davvero molto giovane. È nata il 26 novembre del 1994: a breve, quindi, compirà 26 anni. Lo avreste mai immaginato?

Nel frattempo, nella casa del GF Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nonostante sia iniziata solo da qualche settimana, la quinta edizione del reality show è davvero ricchissima di eventi super interessanti. Liti, discussioni, e primi amori che stanno per nascere. Merito del super cast messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta al timone della trasmissione di Canale 5, affiancato da Pupo e da Antonella Elia. E voi, state seguendo il percorso dei ‘vipponi’ nella Casa più spiata della tv? Chi è il vostro preferito e chi vorreste vedere in finale?