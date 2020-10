Alfonso Signorini e il dramma della malattia: così scoprì di avere la leucemia, ecco il racconto da brividi del conduttore del GF Vip.

Alfonso Signorini è uno dei giornalisti di punta in Italia. Direttore del noto settimanale ‘Chi’, è anche un amatissimo conduttore televisivo. Per il secondo anno di seguito, infatti, è al timone del Grande Fratello Vip, dopo tre edizioni da opinionista accanto a Ilary Blasi. Al suo posto l’anno scorso Pupo e Wanda Nara mentre per la quinta stagione del noto reality è stata scelta Antonella Elia, che ha affiancato il riconfermato Pupo. Le prime puntate stanno già regalando momenti imperdibili, tra liti, avvicinamenti pericolosi e tutte le varie dinamiche che si creano all’interno della casa. Signorini è sempre molto bravo a gestire tutti, anche se non mancano i momenti in cui anche lui perde le staffe. Il passato del giornalista non è stato sempre facile e qualche anno fa, precisamente nel 2014, Signorini scoprì di avere una leucemia mieloide, che lo costrinse a fermarsi con il lavoro per dedicarsi alla sua malattia, poi fortunatametne superata. Ma sapete in che modo scoprì di non stare bene? Il racconto è da brividi.

Alfonso Signorini e il dramma della malattia: così lo ha scoperto il conduttore, ecco le sue parole da brividi

Alfonso Signoini ha avuto una grave malattia 6 anni fa, poi fortunatamente sconfitta dopo tutte le cure del caso. Stiamo parlando della leucemia mieloide che lo ha colpito nel 2014 e che ha inevitabilmente segnato la sua vita. Da lì infatti Alfonso ha cambiato il suo modo di vedere su tanti argomenti e cerca sempre di essere positivo e forte e soprattutto di godersi ogni singolo minuto della sua vita. In numerose sue interviste, televisive e non, Alfonso ha parlato della sua malattia, svelando anche un retroscena che non tutti conoscevano. Sapete come ha fatto a scoprire la sua malattia? Il conduttore ha più volte raccontato che la sera del 23 dicembre 2014 lui era ospite in un progrmma, Kalispera, insieme a Sabrina Ferilli e Christian De Sica, quando all’improvviso ha cominciato a sudare in maniera eccessiva e sentiva sintomi influenzali. Subito dopo la puntata, allora, corse in ospedale, al Pronto Soccorso e scoprì di avere la febbre a 40°. La sera successiva, e cioà alla Vigilia di Natale, i medici gli confermarono che era affetto da leucemia mieloide e dal 27 dicembre cominciarono a curarlo, finché la malattia non è scomparsa del tutto.

Per molti questa notizia non è certo una novità, mentre tanti altri conoscevano questo particolare aneddoto. Voi lo sapeate?