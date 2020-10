A distanza di alcuni mesi dalla loro separazione, Belen Rodriguez si è lasciata andare a delle inaspettate parole su Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno formato la coppia più chiacchierata dell’estate. Dopo la fine della loro storia d’amore per la seconda volta, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici hanno letteralmente conquistato il centro del gossip. Sul loro conto, lo sappiamo benissimo, se ne sono dette di ogni colore. A partire, quindi, dalla notizia del presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. Fino al tentativo di riappacificazione del napoletano con la modella. Ogni giorno usciva una notizia nuova sul loro conto, lo sappiamo. Anche se i diretti interessati, c’è da ammetterlo, non hanno mai proferito parola al riguardo. Fino a poco tempo fa, però. Perché, in una sua recente intervista per il ‘Fatto Quotidiano’, la showgirl argentina ha rotto letteralmente il silenzio. Ed, ovviamente, ha parlato di quanto è successo in questi ultimi mesi. Non soltanto, quindi, ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, ma Belen Rodriguez si è anche lasciata andare a delle inaspettate parole su Stefano De Martino. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, le inaspettate parole su Stefano De Martino

Fino a questo momento, nonostante siano stati i veri e propri protagonisti di questa calda estate, Belen Rodriguez non aveva affatto proferito sulla fine della sua storia d’amore naufragata con Stefano De Martino. Adesso, invece, lo ha fatto. In una sua recente intervista per il ‘Fatto Quotidiano’, infatti, la showgirl argentina si è letteralmente ‘sbottonata’. Ed ha raccontato tutto quello che sta accadendo nella sua vita. Non soltanto ha parlato della sua vita sentimentale, sostenendo di non essere affatto single, ma la bellissima Belen Rodriguez si è lasciata andare anche a delle inaspettate parole sul suo ex marito Stefano De Martino.

‘Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine’, sono proprio queste le inaspettate parole di Belen Rodriguez sul tentativo di ricongiungimento con Stefano De Martino. ‘Se non ci riprovi ti resta il dubbio. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato’, ha concluso la showgirl.