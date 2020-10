Checco Zalone, gravissimo lutto: l’ultimo saluto è davvero straziante

Pochissime ore fa, Checco Zalone ha ricevuto la notizia di un gravissimo lutto: l’ultimo saluto è davvero straziante, cos’è successo.

Famosissimo, divertentissimo ed apprezzatissimo attore, Checco Zalone ha fatto ridere, e continua a farlo, milioni di italiani con i suoi incredibili film cinematografici. Pochissime ore fa, però, l’attore ha appreso la notizia di un gravissimo lutto che, com’è giusto che sia, l’ha addolorato particolarmente. A dare la notizia a tutti i suoi sostenitori è stato proprio il diretto interessato. Che, attraverso il suo canale Facebook ufficiale, ha voluto condividere con i suoi ‘amici social’ questa spiacevolissima notizia. E, soprattutto, ha voluto dedicare un ultimo saluto davvero speciale. Delle parole davvero da brividi sono quelle che, in questo messaggio social, l’attore pugliese ha scritto su Facebook. E che, soprattutto, descrivono alla grande quanto la notizia di questo lutto abbia profondamente addolorato Checco Zalone. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Checco Zalone, gravissimo lutto: cos’è successo

Si tratta proprio di un gravissimo lutto quello di cui, pochissime ore fa, Checco Zalone è venuto a sapere. Attraverso il suo canale Facebook ufficiale, l’attore pugliese ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di questa spiacevolissima notizia: è morto Mirko Toller. Il giovane sedicenne era affatto da SMA, l’atrofia muscolare spinale, ed insieme nel 2016 avevano girato lo spot dedicato alla ricerca scientifica. Da come si può chiaramente immaginare, quindi, la notizia di questo lutto ha profondamente addolorato Checco Zalone. Ed è per questo motivo che, proprio sul suo canale Facebook ufficiale, l’attore non ha potuto fare a meno di dedicargli un pensiero e un ultimo saluto davvero da brividi. ‘Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno’, ha scritto Checco Zalone, appena appresa la notizia di questo grave lutto, a corredo dello spot che, nel 2016, i due hanno girato insieme per la ricerca scientifica sulla SMA.

La notizia di questo gravissimo lutto, come dicevamo precedentemente, ha letteralmente addolorato Checco Zalone. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di condividere un ultimo saluto davvero da brividi. Lui e Mirko Toller, come dicevamo precedentemente, hanno collaborato insieme nel 2016 per lo spot incentrato sulla ricerca scientifica sulla SMA.