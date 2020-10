Sapete chi è l’ex compagna di Ubaldo Pantani? Si tratta di un’attrice famosissima e molto amata, ecco di chi stiamo parlando

Ubaldo Pantani è uno dei comici più in voga della televisione italiana. Nato a Cecina, in provincia di Livorno, si è laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa. Pantani ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi e successivamente nel 1997 ha esordito in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni. In seguito ha lavorato anche in Convenscion e Nessundorma, programma satirico di Rai 2 condotto da Paola Cortellesi. Raggiunge l’apice del successo nel 2004 con la serie “Mai dire…”. Tra i personaggi interpretati spiccano Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e vari partecipanti del Grande Fratello. Nel 2009 è entrato a far parte del cast di “Quelli che il calcio…“. Altri programmi nel quale Pantani ha figurato sono “Glob – L’osceno del villaggio“, “Stiamo tutti bene” e “Árpád Weisz“, uno speciale in occasione del Giorno della Memoria.

Chi è l’ex compagna di Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani ha avuto una bellissima storia d’amore con un’attrice famosissima e molto amata dal pubblico. Stiamo parlando di Virginia Raffaele, imitatrice apprezzatissima dagli italiani. I due sono stati insieme per ben cinque anni, ma non si sono mai sposati e non hanno avuto figli. La loro storia d’amore ha fatto sognare i fan. Molti speravano che potessero reinterpretare una storica coppia della televisione italiana come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. La loro storia d’amore, però, è terminata dopo cinque anni, lasciando l’amaro in bocca ai fan. Ubaldo e Virginia hanno spesso lavorato insieme. A Quelli che il calcio…, ad esempio, la Raffaele interpretava Carla Gozzi, mentre Pantani imitava Enzo Miccio del programma “Ma come ti vesti?”. Il 15 giugno del 2013 hanno condotto insieme gli MTV Awards a Firenze. I due hanno lavorato in coppia anche in radio nel programma Melomani per caso, in onda su Radio 2. Ubaldo – come già detto – non ha avuto figli con la Raffaele, mentre ha una figlia avuta da una relazione precedente.

Ubaldo Pantani e Virginia Raffaele sembravano una coppia collaudata, sia nella vita sentimentale che in quella professionale. I due comici e imitatori facevano impazzire il pubblico con le loro perfomance sul palco e nei programmi televisivi. Il loro connubio, però, è durato poco, quasi cinque anni. I fan si sono così dovuto rassegnare: dopo la separazione, infatti, Ubaldo e Virginia non hanno più lavorato insieme. Ad oggi non sappiamo in che rapporti siano rimasti.