Chi Vuole Essere Milionario, chi è Giona Motta: scopriamo insieme com’è stato il suo percorso e cosa farà della sua vincita

Finalmente, per la gioia di milioni di telespettatori, è ricominciato uno dei quiz show più amati della storia della televisione Italiana, ‘Chi vuol essere Milionario’. Prima l’appuntamento era quotidiano e inserito nella fascia oraria prima del Tg 5, mentre adesso possiamo guardare il programma in prima serata tv una volta a settimana, nello specifico il mercoledì o il giovedì. Il quiz show condotto dall’amatissimo Gerry Scotti, non solo sta riscuotendo un enorme successo, ma ha già battuto anche qualche piccolo record. Eh sì, basti pensare che nel corso di una delle prime puntate, uno dei concorrenti era arrivato a leggere la domanda da un milione di Euro. La domanda ha riscosso molto successo e il ragazzo, è riuscito a rispondere correttamente al quesito, portandosi a casa 1 milione di Euro. La puntata fu seguita da milioni di telespettatori, in ansia di conoscere le sorti del giovane seduto di fronte a Gerry Scotti. Ieri sera di fronte a Gerry è approdato un altro concorrente che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Chi Vuole Essere Milionario, chi è Giona Motta: cosa farà della sua vincita

Giona Motta è venuto da Bergamo ed è un giovane laureato in fisica delle alte energie. E’ stato uno dei concorrenti nuovi di “Chi Vuol Essere Milionario?“, che ha gareggiato nella corsa al milione, nella puntata del 1 ottobre 2020. Appassionato agli studi scientifici, ma non solo ha tantissime passioni, tra cui viaggiare. Sappiamo che a 17 anni, giovanissimo, ha preso il brevetto sportivo di volo: “Avrei voluto fare il pilota e sono stato a Firenze, all’aeronautica”. Giona non è arrivato solo negli studi di ‘Chi vuol essere milionario’, ma accompagnato dalla sua famiglia, suo padre è presente in studio, sua madre e suo fratello, dietro lo studio. Il suo obiettivo è piuttosto lodevole, e c’entra con i suoi studi…: “Pagare l’affitto a Parigi, che costa molto. Io studio fisica non per guadagnare, ma per passione. E mi piacerebbe aiutare associazioni del territorio, quello per me sarebbe importante“.

Insomma, Giona Motta si è dimostrato un concorrente davvero all’altezza delle aspettative, che è riuscito ad appassionare il pubblico e soprattutto a portarsi a casa un bell’assegno da 20mila euro. Soldi che, come già detto, lo aiuteranno con il mantenimento degli studi universitari.