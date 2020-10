CiccioGamer89, l’incredibile trasformazione dello youtuber: com’è adesso

CiccioGamer89, youtuber romano di 31 anni dal passato difficile, ha vinto la sua sfida contro l’obesità: la sua trasformazione è sorprendente.

CiccioGamer89, al secolo Mirko Alessandrini, è una vera star del web: da quando aprì il suo canale su Youtube nel 2012, la sua popolarità è andata crescendo sempre di più grazie alla sua simpatia e alla sua bravura nel giocare ai videogame, in particolar modo a Fortnite, amatissimo dai più giovani. CiccioGamer89 ha raggiunto più di 3 milioni di iscritti su Youtube e 1 milione e mezzo di follower su Instagram. Ogni suo video su Youtube si apre con il tormentone “Hakuna Matata, ragazzi!”, su Instagram invece Mirko condivide con i suoi seguaci momenti della vita quotidiana, uscite, viaggi con gli amici.

CiccioGamer89, il passato difficile e l’incredibile trasformazione

Non solo videogiochi, ma anche cibo: Mirko è infatti appassionato di cucina e il suo canale ha una sezione intitolata ‘In cucina con Ciccio’, dove presenta clip dedicate alla preparazione e alla degustazione di vari piatti. CiccioGamer89 ha inoltre scritto due libri, uno in cui racconta sé stesso (Io, me e me stesso) e l’altro in cui rivela i trucchi per vincere a Fortnite (Fortnite. Trucchi e segreti. Independent and unofficial guide). La vita di CiccioGamer 89 non è stata però sempre rose e fiori. In una intervista a Repubblica, il simpatico 31enne raccontò di aver subito del bullismo da ragazzino, di aver conosciuto la depressione e di aver trascorso perciò tanto tempo chiuso in casa, cosa che gli ha permesso di diventare così bravo ai videogiochi. “Ero depresso e sono arrivato a pesare 220 chili. Mi hanno salvato i miei primi video su YouTube”, racconta a Repubblica. E’ stato infatti con la piattaforma web che Mirko ha iniziato il suo percorso di rinascita, dopo essere stato immerso nel buio più totale, dopo aver rinunciato perfino ad andare a scuola a causa delle prese in giro e degli insulti che subiva perché in sovrappeso. Ora Mirko è molto dimagrito grazie ad un intervento chirurgico e ad una dieta molto severa: da 215 kg ora è arrivato a pesarne 114. Certamente la strada è ancora lunga, ma lui ha tanta voglia di farcela, come spiega sui social.

Ci congratuliamo con Mirko per la sua determinazione e per dimostrare ai giovani che volere è potere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui