‘Domenica In’, anticipazioni della puntata del 4 ottobre: scopriamo insieme tutti gli ospiti di Mara Venier e cosa ci aspetta

Mara Venier continua ad essere tra le conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo Italiano. Sono anni ormai diversi anni che la Venier è uno dei volti cardine della nostra televisione e conduce dal 1993, prima saltuariamente e poi in modo fisso, quello che è tra i programmi più visti di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Domenica In… Che domenica arriverà alla sua quarta puntata stagionale. Il suo modo di porsi con gli ospiti e di intrattenerli intervistandoli è sicuramente molto apprezzato. Tanti volti del mondo del cinema, dello spettacolo, della musica, italiana e internazionale sono passati dal salotto di ‘Zia’ Mara Venier. Una serie di sfortunati eventi da cui però la ‘zia’ più famosa d’Italia sembra essersi ripresa egregiamente. Nel frattempo però non smette mai di stupirci., e anche per domenica si prospetta una puntata ricca di sorprese e super ospiti.

‘Domenica In’, anticipazioni puntata 4 ottobre: tutti gli ospiti di Mara

Nel corso della scorsa puntata abbiamo visto dei grandi super ospiti all’interno dello studio della ‘zia’ Mara, tra cui gli attesissimi Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Marina Vannini la mamma di Marco Vannini, che in studio parlerà della sentenza definitiva riuscita ad ottenere per l’omicidio del figlio. Poi è il turno di Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno e Rocco Hunt con Ana Mena. I due cantanti ovviamente si esibiranno in studio sulle note di ‘A un passo dalla luna’. Poi ci sarà anche un Talk su Ballando con le Stelle con diversi ospiti sia in studio che in collegamento. Un numero di magia con Maxim. Poi si passerà ovviamente al momento di attualità con il Prof. Le Foche, come ogni settimana ospite fisso.

Alessandro Gassman sarà ospite di Mara, in quanto protagonista di una nuova fiction in quattro puntate dal titolo “Io ti cercherò”. Nell’originale televisivo prodotto da Rai Fiction e Publispei e diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Verrà raccontata la storia di un ex poliziotto alla deriva drammaticamente travolto dalla morte del proprio figlio. Fra i protagonisti del lavoro insieme al figlio di Vittorio Gassman ci sono anche Maya Sansa, Andrea Sartoretti e Luigi Fedele. Poi si passerà ad una lunga intervista a Giovanna Mezzogiorno fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti “Lacci”, presentato al Festival di Venezia quest’anno