Eleonora Daniele è una delle conduttrici televisive di punta, ma sapete in che cosa si è laureata? Un vero e proprio successo: i dettagli.

Eleonora Daniele, lo sappiamo benissimo, è una delle attuali conduttrici televisive più in gambe che il piccolo schermo offre al suo pubblico quotidianamente. Approdata nel mondo delle televisione tantissimi anni fa ed, esattamente, 2001 dapprima a ‘La sai l’ultima?’ ed, in seguito, all’interno della casa del Grande Fratello, la giovanissima padovana conquista immediatamente le simpatie dei telespettatori. Tanto che, una volta terminato il suo percorso all’interno del reality più seguito ed apprezzato, la bellissima Eleonora ha cavalcato l’onda del successo. È da Settembre 2004, infatti, che la Daniele non si ferma. Conduttrice di numerosi programmi televisivi di successo, l’ex gieffina ha saputo ampiamente dimostrare le sue doti da padrona di casa, di giornalista e di presentatrice. La domanda sorge spontanea, però: se, attualmente, è un’ottima conduttrice, qual’è stato il suo percorso di studi? Ed, in particolare, Eleonora Daniele in che cosa si è laureata? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è stato un successo davvero indescrivibile.

Eleonora Daniele in che cosa è laureata?

Seppure sia stata letteralmente segnata da un lutto davvero doloroso, la vita di Eleonora Daniele è anche ricca di incredibili successi. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto all’incredibile successo e clamore che ‘Storie Italiane’, il programma televisivo in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Due, e a tutti gli altri programmi di cui, dopo il Grande Fratello, è stata al timone, ma anche di tutti i suoi incredibili successi dal punto di vista scolastico. Ed, in particolare, quello universitario. Ecco, ma esattamente Eleonora Daniele in che cosa si è laureata? Come dicevamo precedentemente, attualmente è un’ottima padrona di casa e, soprattutto, un’attenta ed accurata giornalista italiana, ma che in che cosa ha conseguito la laurea? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Daniele abbia terminato i suoi studi presso la Libera Università Maria Santissima, con sede a Roma, Taranto, Gubbio e Palermo. E si sia, in particolare, laureata in Scienze della Comunicazione. Insomma, un percorso universitario decisamente notevole. Ma sapete com’è giunto al termine? Vi assicuriamo, un vero e proprio successo: 110 e lode. Me le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Come svelato dalla diretta interessata e, tra l’altro, raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Eleonora Daniele abbia intenzione di portare a termine un nuovo percorso universitario.

Quindi, ricapitolando: Eleonora Daniele è laureata in Scienze della Comunicazione. E, stando a quanto raccontato, sembrerebbe che abbia serissime intenzioni di ultimare il suo nuovo percorso universitario di Psicologia. ‘Mi mancano pochissimi esami’, ha rivelato Eleonora Daniele a Tv Sorrisi e Canzoni qualche mese prima della nascita della primogenita Carlotta. Non sappiamo di che cosa si tratta, fatto sta che, così come quello precedente, anche questo sarà un vero e proprio successo.

