Elettra Lamborghini, avete visto dov’è andata in viaggio di nozze con Afrojack? Le immagine condivise sui social sono da sogno.

È trascorsa meno di una settimana da quando Elettra Lamborghini ed Afrojack sono convolati a nozze. A distanza di poco più di due anni dal loro incontro e dal loro conseguente fidanzamento, la giovanissima coppia si è finalmente sposata. Un matrimonio da favola, c’è da ammetterlo. E che, molto probabilmente, vedremo nel corso della puntata di Sabato 3 Ottobre di Verissimo. Ma la domanda sorge spontanea: dove sono andati per la classica luna di miele? Sappiamo benissimo che, appena sposati, i due sono volati in Belgio. Ed hanno trascorso qui alcuni giorni. Fino a poco fa, però. Perché, a quanto pare, però, sembrerebbe che i due siano partiti. Ecco, ma qual è stata la meta scelta da Elettra Lamborghini per il viaggio di nozze? A rendere ufficiale ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, così come è solita fare, ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, delle immagini davvero da sogno. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini dov’è andata in viaggio di nozze? Le immagini social

In attesa di vedere le immagini inediti del suo matrimonio, che, a quanto pare, verranno trasmesse nel corso della puntata di Verissimo di Sabato 3 Ottobre, Elettra Lamborghini ha voluto condividere con i suoi adorati ed immensi sostenitori le immagini da sogno del suo viaggio di nozze. Come dicevamo precedentemente, appena diventati marito e moglie, la cantante ed Afrojack hanno preferito non partire. E, soprattutto, iniziare a gustarsi la vita da matrimoniale in Belgio. A distanza di quasi una settimana dal loro ‘si’, però, sembrerebbe che abbiano dato inizio alla classica ‘luna di miele’. Ecco, ma qual è stata la meta scelta da Elettra Lamborghini e da suo marito per il viaggio di nozze? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, attraverso alcune Instagram Stories caricate sul suo profilo ufficiale, ha condiviso delle immagini davvero da sogno. Stando a quanto si apprende da questi brevi video ed incantevoli scatti fotografici, sembrerebbe che la neo coppia di marito e moglie abbia scelto come luogo per la luna di miele l’isola di Cipro. È proprio qui che, infatti, i due piccioncini si sono lasciati immortalare e riprendere in queste ultime ore.

Insomma, stando a quanto si apprende dalle immagine condivise sui social, sembrerebbe che Elettra Lamborghini abbia deciso di trascorrere il suo viaggio di nozze con Afrojack sull’isola di Cipro. Insomma, una meta incantevole. Non vediamo l’ora di vedere altre incantevoli immagini.

