Elisabetta Gregoraci, fisico sempre perfetto: tutti i suoi segreti

Elisabetta Gregoraci sfoggia sempre un fisico perfetto: ecco tutti i segreti della conduttrice per essere sempre in linea

Elisabetta Gregoraci, originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, è stata eletta Miss Calabria nel 1997. In seguito ha preso parte alle finali di Salsomaggiore Terme, dove ha ottenuto il titolo di Miss Sorriso. Successivamente ha iniziato la carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. All’inizio degli anni duemila esordisce in televisione, partecipando a Ciao Darwin e figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia. Il successo arriva nel 2005, quando si lega sentimentalmente a Flavio Briatore. La Gregoraci viene chiamata da Emilio Fede per condurre Sipario e le previsioni del meteo. Negli ultimi anni, la modella e showgirl calabrese ha raggiunto il successo con Made in Sud, condotto dal 2012 al 2017 e nel 2019, e soprattutto con Battiti Live, in onda su Italia Uno in prima serata.

Elisabetta Gregoraci, il suo fisico è sempre perfetto: ecco i segreti

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle donne più belle della televisione italiana. Non a caso nel ’97 è stata eletta Miss Calabria e a Salsomaggiore Terme ha vinto la fascia di Miss Sorriso. Stilisti come Armanno Scervino o Giorgio Armani erano pazzi di lei e presto ha perso la testa anche Flavio Briatore. Oltre al suo sorriso smagliante, la Gregoraci mostra sempre un fisico perfetto, addirittura scolpito. Elisabetta è alta un metro e settantasei centimetri e pesa circa cinquantasette chilogrammi. Come fa la conduttrice televisiva ad essere sempre in linea? Innanzitutto la modella fa molto esercizio fisico, pratica atletica e crossfit. La Gregoraci poi è cintura nera di karate. Per quanto riguarda l’alimentazione, la conduttrice ed ex compagna di Briatore a tavola non rinuncia alla pasta, come abbiamo avuto modo di vedere anche nella casa del Grande Fratello Vip, ma segue sicuramente una dieta mediterranea, evitando bibite gassate e troppi zuccheri. Nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci si è adattata, perchè non può seguire una dieta come a casa sua. Il suo fisico, però, sembra non risentirne.

Dentro la casa, la Gregoraci sembra aver riaperto anche il suo cuore. La modella e conduttrice televisiva si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. L’uomo sembra già molto preso, mentre la Gregoraci è sicuramente frenata dalla sua passata esperienza amorosa. La modella e conduttrice ha anche un figlio con Briatore, che ovviamente ha la precedenza rispetto a tutte le altre cose.